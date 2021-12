Iz HDZ-a na svojoj službenoj stranici napravili su objavu pod naslovom "„Dosljedni“ Milanović: Kad Vlada RH postigne više od njega ZA Hrvate u BiH, to je - loše! A kad on postigne manje, to je - sjajno!" te komentirali nekoliko aktualnih situacija i komentara predsjednika Zorana Milanovića. Objavu prenosimo u cijelosti.

Zaključci Vijeća EU-a o proširenju - koje predsjednik RH pokušava problematizirati - ne samo da sadrže ključne elemente za ostvarivanje ustavne ravnopravnosti Hrvata u BiH, nego su i iskorak u odnosu na ranije tekstove, pa tako i na Zajedničku izjavu sa summita NATO-a 14. lipnja. Za koju je upravo Milanović glasovao. I još se hvalio „velikim uspjehom“!?!

Ocjena predsjednika RH o Zaključcima Vijeća EU-a o proširenju - u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu - potpuno je pogrešna. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova već je odbacilo zlonamjernu i po nacionalne interese štetnu insinuaciju da je Hrvatska tobože podržala tekst koji „ne jamči prava Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda“. Upravo suprotno.

Daytonski sporazum & presuda u slučaju „Ljubić“

Na inicijativu Vlade RH, u tekstu Zaključaka izričito se navode Daytonski sporazum i važnost izborne reforme s ciljem uklanjanja svih oblika diskriminacije. Pritom se ističe važnost provedbe odluka Ustavnog suda BiH, što uključuje i presudu u slučaju „Ljubić“ o nužnosti legitimne predstavljenosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH.

'Postići manje - Milanovićev „veliki uspjeh“ '

Zaključci Vijeća EU-a - koje Zoran Milanović sad pokušava problematizirati - ne samo da sadrže ključne elemente za ostvarivanje ustavne ravnopravnosti Hrvata u BiH, nego su i iskorak u odnosu na ranije tekstove, pa tako i na jednoglasno usvojenu Zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu NATO-a 14. lipnja. U njoj se također izrijekom ne spominju prava Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH, ali je za nju Milanović ipak glasovao. I još se hvalio svojim „velikim uspjehom“!?!

'Ili zlonamjernost ili odraz neznanja '

Donošenje Zaključaka Vijeća EU-a o proširenju važna je poruka Europske unije o nužnosti provedbe ključnih reformi na europskom putu BiH, koji Hrvatska snažno podupire.

Kvalifikacije o „propustu“ ili su zlonamjerne ili su odraz nedovoljnog razumijevanja pregovaračkih procesa u usuglašavanju ovakvih zaključaka Vijeća EU-a.

'Milanović nastavlja sramotiti Hrvatsku

Dok je predsjednik Plenković u Sarajevu državnički zaštitio ugled Hrvatske' pojašnjavanjem nepromišljenih izjava predsjednika RH o Srebrenici - Milanović je nastavio sramotiti Hrvatsku napadima na Vladu i premijera, i to dok je trajalo Europsko vijeće! Doista nezabilježeno. S takvim pristupom, Milanović bi izazivao podsmijeh na Europskom vijeću. Bolje neka pročita Zaključke Vijeća EU-a o proširenju, a i o COVID potvrdama, umjesto da nastavlja blamirati sebe i štetiti Hrvatskoj i Hrvatima u BiH.