Gotov Sabor HDZ-a: Izabrali su nove članove i izmijenili Statut

Izborom deset članova predsjedništva HDZ-a te 40 članova Nacionalnog odbora, usvajanjem izvješća predsjednika stranke Andreja Plenkovića o radu stranke od posljednjeg sabora, usvajanjem Programa te izmjena i dopuna Statuta, u subotu je u Zagrebu zaključen 19. opći sabor HDZ-a.

Izaslanici su za deset članova Predsjedništva HDZ-a većinom glasova izabrali Antoniju Jozić, Igora Androvića, Ninu Obuljen Koržinek, Krešimira Ačkara, Anđelka Stričaka, Marka Marušića, Ivana Celjaka, Ernesta Petryja, Blaženka Bobana i Šimu Erlića.

Predsjednik stranke Plenković u završnom je govoru, uz zahvalu svim izaslanicima na dolasku i angažmanu, rekao kako se može konstatirati visoki stupanj političkog suglasja unutar HDZ-a o smjeru kojim treba i dalje graditi, unaprjeđivati rad stranke, a osobito visoki stupanj i dogovora i odlučnosti da zajednički rade na boljitku Hrvatske, hrvatskog naroda, svih građana Hrvatske, kao i boljitka Hrvata izvan Hrvatske.

"Pozivam vas da to radimo jednako angažirano kao što smo to činili do sada", poručio je predsjednik HDZ-a premijer Plenković.

Najavio da će u ponedjeljak u Zagrebu biti održana konstituirajuća sjednica Predsjedništva stranke te potom u Požegi, na poziv predsjednica županijske organizacije HDZ-a Požeško-slavonske županije Antonije Jozić, i sastanak Kluba HDZ-a.

U petak, 17. lipnja, će, pak, na Jarunu u organizaciji Utemeljitelja HDZ-a biti obilježena 33. obljetnica osnivanja Hrvatske demokratske zajednice.

Tko su novoizabrani članovi?

Obzirom da je za Predsjedništvo HDZ-a bilo kandidata upravo onoliko koliko ih se i biralo - 10, unaprijed dogovorenih unutar stranke s predsjednikom Andrejom Plenkovićem, na današnjem Općem saboru HDZ-a i posljednjem krugu unutarstranačkih izbora se tu već sve i znalo, samo se čekalo koliko će tko glasova od njih dobiti.

Glasalo je 1172 izaslanika, od čega je 1158 listića bilo važećih. Tako je Igor Andrović, župan Virovitičko-posavske županije, u Predsjedništvo ušao sa 873 glasa, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić s 955, Marko Marušić, župan Bjelovarsko-bilogorski s 880, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak s 879, gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar s 848, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek s 886, Ivan Celjak, župan Sisačko-moslavačke županije s 892, Ličko-senjski župan Ernest Petry s 848, Blaženko Boban, koji obnaša dužnost Splitsko-dalmatinskog župana s 901 te državni tajnk Ministarstva regionalnog razvoja i šef zadarskog HDZ-a Šime Erlić s 839 glasa.

Ovime je Plenković zaokružio i kompletirao ciklus unutarstranačkih izbora započetih 2020. i u potpunosti stavio stranku pod svoju kontrolu. "Očistio" je vrh od kadrova prijašnjih predsjednika te postavio svoje ljude. 2020. je on ponovno izabran za šefa stranke, a izabrano je i najuže vodstvo stranke te vodstva lokalnih organizacija, ali je zbog pandemije Opći sabor bi odgođen.

