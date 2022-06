Puljak: Kerum je autentični predstavnik HDZ-a, a ne Đogaš

"Kerum je autentični predstavnik HDZ-a, a ne Đogaš koji se pretvara da nije HDZ-ov pa nije stavio ni logotip HDZ-a na plakat za izbore", rekao je Puljak novinarima prigodom druženja s građanima na splitskom Pazaru. Komentirajući jučerašnju izjavu u Divuljama premijera i predsjednik HDZ-a Andreja Plenkovića da se on ruga biračima koji su mu prije godinu dana dali podršku, Puljak je zamjerio Plenkoviću što je bio blizu Splita a nije došao u Split podržati HDZ. "Plenković je jučer bio jako blizu Splita, ali nije svratio u Split podržati HDZ, što znači da je i on izgleda odustao od izbora u Splitu, ali nije odustao da je bijesan na mene i na građane Splita, ali im to neće pomoći jer mi ćemo pobijediti na izborima", izjavio je Puljak.

Plenković je jučer novinarima rekao kako vjeruje da će ljudi dobro promisliti kada budu glasali hoće li dati povjerenje ozbiljnom čovjeku ili nekomu tko sam sebe ruši, ruši Gradsko vijeće u kojem ima većinu i ruga se tako onima koji su mu dali povjerenje prije godinu dana.

Puljak je danas pozvao građane da mu daju podršku kako bi pobijedio već u prvom krugu na izborima 26. lipnja, ali i da daju podršku listi stranke Centar za Gradsko vijeće kako bi ta stranka imala stabilnu većinu. Na upit novinara, bude li drugi izborni krug, tko bi mu mogao biti protukandidat, Puljak je kazao kako mu je svejedno hoće li to biti Đogaš ili Kerum. "Mi se zalažemo za uvođenje reda, za javne natječaje i javni interes, a HDZ-ov model je klijentelizam, korupcija i kriminal", ustvrdio je Puljak.

