'HDZ nastavlja sa spinovima i sad im još pomažu i sateliti'

Čelnik Mosta Božo Petrov ustvrdio je u srijedu u Saboru, odgovarajući na tvrdnje premijera Andreja Plenkovića da je bio upoznat s cijelom situacijom oko Agrokora, da HDZ nastavlja sa svojim spinovima i da Most na te spinove neće reagirati.

Petrov je naglasio je da je Most nudio HDZ-u istražno povjerenstvo kako bi se sve raščistilo oko Agrokora, ali da je HDZ to odbio, te da je također prošlog tjedna prije glasovanja o ponovnom pokretanju istražnog povjerenstvu tražio stanku da razmisle još jednom i da su opet to odbili.

"HDZ nastavlja sa svojim spinovima, sad im pomažu i sateliti. Mi na te spinove nećemo reagirati", izjavio je Petrov.

Istaknuo je i da HDZ uvijek ima priliku pokrenuti istražno povjerenstvo oko Agrokora. "Ako im slučajno nedostaje ruku, Most je borac za istinu, mi ćemo im za tu svrhu dati ruku", kazao je Petrov.

Na novinarski upit zašto je tek jučer otkrio informaciju o sastanku iz veljače prošle godine na kojem je navodno premijer Andrej Plenković predstavio Borisa Šavorića kao pravnika koji će pomagati u slučaju Agrokor, Petrov je odgovorio: "Mi smo jasno prije deset dana postavili cijeloj javnosti pitanje vezano za Šavorića i odgovor ste dobili očito jučer, kada su konačno oni kojima je bilo upućeno pitanje shvatili i na kraju dali odgovor" .