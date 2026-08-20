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PROVOD UOČI SJEDNICE

HDZ očekuje da župan Ernest Petry sutra podnese ostavku?!

Piše 24sata,
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HDZ očekuje da župan Ernest Petry sutra podnese ostavku?!
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Foto: Čitatelj 24sata
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Dok država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete i pune ruke posla s tamnokosom djevojkom dan uoči sjednice. To je naljutilo njegov HDZ

HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry večer uoči izvanredne sjednice Sabora o 37 tisuća tona opasnog otpada u Lici snimljen je u jednom pubu u Gospiću kako se provodi s mladom crnokosom djevojkom. Dok država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete i pune ruke posla. S ovim su potezom, kako smo neslužbeno doznali, bili šokirani i u HDZ-u. Smatraju da je to bilo neprimjereno. 

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Foto: Čitatelj 24sata

Kako piše Jutarnji list, HDZ očekuje da Petry u petak podnese ostavku.

Kad smo nazvali HDZ-ovog župana, rekao nam je da o ostavci ne razmišlja.

- U ovom trenutku ne razmišljam o ostavci. To je moj privatni život. Javit ću se stranci ako postoji problem da sam na dispoziciji. Uvijek ću biti na raspolaganju stranci. Postigao sam najbolje rezultate HDZ-u za ličko senjsku županiju. Postoje puno veći problemi u državi od mog poljupca. Bio ja predsjednik lokalne organizacije ili samo član, ja ću uvijek biti vojnik HDZ-a - rekao nam je.

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HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku

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