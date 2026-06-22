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PLENKOVIĆ NIJE DOŠAO

HDZ odgovorio Hajdaš Dončiću: 'On je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći'

Piše HINA,
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HDZ odgovorio Hajdaš Dončiću: 'On je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći'
Sisak: Konferencija za medije povodom zajedničke kampanje SDP-a i Možemo! „Plenkovićeva inflacija“ | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Šutio je i 2023. godine, kada je Milanovićeva izaslanica na obilježavanju Dana antifašističke borbe bila notorna Ikić-Baniček, poručili su iz HDZ-a

HDZ je odgovorio na kritike čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši kako si je 'Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti'. "Hajdaš si je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam ne poštuje i sustavno ignorira Dan državnosti Republike Hrvatske. Za razliku od isključivosti ljevice, naša Vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane", poručili su iz HDZ-a u nedjlju u objavi na društvenim mrežama. 

U objavi su istaknuli da su na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici sudjelovali ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, izaslanica predsjednika Sabora Vesna Bedeković, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić i sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.

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HDZ je također prozvao Hajdaša Dončića zbog, kako tvrde, izostanka kritika prema predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću kada prošle godine nije sudjelovao na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici, već je poslao izaslanicu Melitu Mulić.

"Šutio je i 2023. godine, kada je Milanovićeva izaslanica na obilježavanju Dana antifašističke borbe bila notorna Ikić-Baniček", poručili su iz HDZ-a

Reakcija HDZ-a uslijedila je nakon što je Hajdaš Dončić na obilježavanju Dana antifašističke borbe ocijenio da je taj praznik danas možda važniji nego ranijih godina te kritizirao "rotacijski odnos" HDZ-a prema tom državnom prazniku.

Predsjednik SDP-a ustvrdio je da bi na obilježavanju, budući da je riječ o državnom prazniku, trebali sudjelovati i premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

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