Siniša Hajdaš Dončić nakon presude o švicarcima: 'Građanima se rugaju u lice!'

Nakon odluke Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima u švicarcima po kojoj potrošači imaju pravo na zatezne kamate, ali ne i na povrat preplaćene glavnice, reagirala je oporba te je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio da se "građanima rugaju u lice", a Most izrazio “duboko razočaranje”. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebook profilu da se takva odluka ne bi dogodila da je SDP na vlasti, istaknuvši da je SDP “zakonom o švicarcima stjerao banke u kut” i pokazao da "država može zaštititi građane".

Ocijenio je da je riječ o “čistoj katastrofi i ruganju građanima u lice” te prozvao premijera Andreja Plenkovića da je “dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru”. Dodao je i da je Plenković bankama omogućio da “iz Hrvatske u zadnjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu šest milijardi eura dobiti”, zamjerivši mu što, kako tvrdi, nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima.

"Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije. Plenković je spreman zgražati se nad jednom neprimjerenom riječi u javnom prostoru, ali sada - kad su banke namagarčile hrvatske građane - šuti i kaže da on tu ne može ništa", napisao je šef SDP-a.

Most: Odluka vrijeđa elementarni osjećaj pravednosti

Most je priopćio da izražava “duboko razočaranje i zabrinutost” jer je, kako navodi, “stotinama tisuća hrvatskih građana praktično uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im je godinama naplaćivan temeljem ništetnih ugovornih odredbi”.

Most ocjenjuje da je tom odlukom nastala “apsurdna pravna situacija” u kojoj se građanima priznaje pravo na zatezne kamate zbog nezakonito naplaćenih iznosa, ali im se istodobno uskraćuje pravo na povrat samih tih iznosa.

“Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi”, poručili su i dodali da takav zaključak "ne vrijeđa samo pravnu logiku nego i elementarni osjećaj pravednosti".

Odali su priznanje sucu izvjestitelju Jadranku Jugu, koji je, zajedno s još četvero sudaca, podnio “iscrpno, argumentirano i pravno utemeljeno izdvojeno mišljenje”. Most navodi da je Jug “mjesecima bio izložen snažnim javnim pritiscima i napadima”.

Stranka je upozorila i na “ozbiljna pitanja” vezana uz sudjelovanje u odlučivanju sutkinja Vesne Barać-Ručević, Gordane Paulić i Marine Magud, navodeći da su u javnosti iznesene informacije o obiteljskim i profesionalnim vezama pojedinih članova njihovih obitelji s bankarskim sektorom. Zbog toga smatraju da je njihovo sudjelovanje “dodatno narušilo povjerenje građana u nepristranost sudskog postupka”.

Most zaključuje da pravna bitka “očito još nije završena”, spominjući Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava kao moguće sljedeće instance.