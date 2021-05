Darko Milinović ušao je u drugi krug izbora za Ličko-senjskog župana, pa je pozvao svog protukandidata Ernesta Petryjana izravno sučeljavanje, o čemu je obavijestio medije. Petry, kandidat HDZ-a, odbio je doći na sučeljavanje.

HDZ je odlučio dodatno obrazložiti zbog čega njihov kandidat za župana ne prihvaća Milinovićev poziv na sučeljavanje.

Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku

Ličko-senjska županija treba odgovornog, kvalitetnog i ozbiljnog čovjeka na čelu svoje izvršne vlasti. Prvi krug izbora pokazao je da je vrijeme manipulatora, za koje sada vidimo da se pretvaraju u lokalne zabavljače s nacionalnim ambicijama, prošlo. Prijedlog održavanja nekakvog performansa u lokalnoj kino dvorani, poziv na osobno razračunavanje po nekakvim „pravilima“ i u prisustvu svjedoka, „kako bi javnost bolje upoznala kandidate“ koje u Ličko-senjskoj županiji svi znaju, i za koje su uostalom i glasovali u prvom krugu, smiješan je i žaljena vrijedan pokušaj skretanja pozornosti s vlastitog poraza Darka Milinovića.

To čini kandidat koji se hvalio da će s 55 % glasova pobijediti u prvom krugu. Hrvatska demokratska zajednica, kao ni njezini kandidati, nemaju nikakvog interesa postati dio te smiješne i manipulativne igre. Naprotiv, u ove izbore smo krenuli kako bi takve performere poslali u povijest. I to ćemo, zahvaljujući potpori naših sugrađana kojima je “puna kapa” takvog načina vođenja politike, napraviti za desetak dana.

Samoprozvani „Ronaldo“ neka sam napucava loptu u zid. Odrekao ga se čak i vlastiti tim, nema rezultata, nema programa, nema političku budućnost. Slijedi novo vrijeme u kojemu će upravljanje Županijom biti ozbiljan i odgovoran posao, a ne isprazno politikantsko žongliranje pred čitavom hrvatskom javnošću i cirkusiranje dok se ljudi iseljavaju ili bore za golu egzistenciju. Liječnik koji je 14. svibnja u Gospiću organizirao skup njegovog projekta Lipo ne poštujući propisane epidemiološke mjere ili bolje rečeno „korona zabava“ bez presedana, političar čiji sugrađani jedva preživljavaju dok on luduje s motorkotačima, jaše kosilice kakve nemaju ni komunalna poduzeća, predsjednik „stranke“ s kojom mobingira sve djelatnike Županije i županijskih ustanova te poduzeća kojima je Županija osnivač, pripada prošlosti koju bi stanovnici Ličko-senjske županije željeli što prije zaboraviti.

Umjesto da predlaže organizaciju ovakvih „događaja“, on na kaubojski način upućuje pozive na “obračune” putem medija, a ne osobno ili preko za to zaduženih ljudi u stožerima. Neka i dalje nastavi plaćati anketare koji su toliko objektivni da su vjerojatno spremni i pred drugi krug izbora objavljivati da on pobjeđuje, dok će HDZ i njegovi koalicijski partneri i kandidati nastaviti voditi kampanju kao i do sada. Milinovićev prijedlog, kojim se od političke kampanje želi napraviti cirkus još je jedan u nizu dokaza kako Milinović nije ta osoba koju naša županija treba. HDZ i naš kandidat za župana Ernest Petry od trenutka kandidature provode pozitivnu predizbornu kampanju obilazeći sve krajeve županije, naše gradove i općine, razgovarajući s našim sugrađankama i sugrađanima u želji da čujemo njihove probleme i prijedloge kojima ćemo zajedno pokrenuti razvoj našeg kraja. Da su ljudi prepoznali naš program, projekte koje ćemo provoditi kada dobijemo novoga župana, kao i da smo mi tim koji može donijeti potrebnu promjenu dokazuju i rezultati izbora u prvom krugu. HDZ i naš kandidat nastavit će provoditi kampanju na način kao što je to bilo i do sada – pozitivno te u direktnom kontaktu i razgovoru s našim sugrađankama i sugrađanima.

Upravljanje Županijom je ozbiljan i odgovoran posao. Zbog svega navedenog ne pristajemo na stvaranje cirkusa od kampanje koji još kratko aktualni župan Milinović želi raditi u ovome trenutku.