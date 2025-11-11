Obavijesti

ZABRANA POZDRAVA 'ZDS'

HDZ optužio Možemo! i SDP za političku cenzuru. Tomašević: 'U Zagrebu ćemo se držati Ustava'

Piše Snježana Krnetić,
Zagrebački HDZ optužuje Možemo! i SDP da pod izlikom "uvođenja kriterija" uvode političku cenzuru te se postavljaju iznad zakona i sudova kako bi zabranili Thompsonov koncert

Zabrana korištenja obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, a među kojima je i poklič "Za dom spremni", na svim budućim javnim događajima u prostorima kojima upravljaju Grad Zagreb ili njegove ustanove zaključak je koji je zagrebačkoj skupštini predložila gradska koalicija Možemo! i SDP-a.

Mjeru je prije najavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, nakon što je pjevač Marko Perković Thompson zatražio drugi koncert u zagrebačkoj Areni za 28. prosinca. No koncert samo dan ranije će se održati jer je ugovor za to potpisan. Hoće li biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad, to ovisi o koncertu koji će biti 27. prosinca, rekao je.

- U Gradu Zagrebu ćemo se držati Ustava - izjavio je Tomašević.

Svima koji smatraju da je u zaključku nešto protupravno poručio je da imaju pravne instrumente da to osporavaju.

Zagrebački HDZ optužuje Možemo! i SDP da pod izlikom "uvođenja kriterija" uvode političku cenzuru te se postavljaju iznad zakona i sudova kako bi zabranili Thompsonov koncert.

Podsjećaju da su sudovi pravomoćno utvrdili kako izvođenje pjesme "Bojna Čavoglave" i njezin uvodni pozdrav "Za dom spremni" u tom specifičnom kontekstu nisu govor mržnje niti prekršaj nego umjetničko i povijesno izražavanje u obliku domoljubne budnice iz razdoblja Domovinskog rata. Navode da "Za dom spremni" na odori branitelja HOS-a iz Domovinskog rata predstavlja borbu za današnju hrvatsku slobodu i samostalnost, a ne za nekakvu NDH, kako ističu i uporno uvjeravaju radikalno lijevi političari i kolumnisti.

- Umjesto prihvaćanja odluka sudova i dvostruke konotacije pozdrava 'Za dom spremni', gradska vlast agresivnim politikama, još od ljeta, sve koji ne podržavaju zabrane i cenzure proglašava ustašama, čime nas uporno pokušavaju vratiti u prošlost u kojoj su Hrvati međusobno ratovali jedni protiv drugih - navodi zagrebački HDZ.

Potez zagrebačke vlasti koja propisuje koje će se riječi i tekstovi u gradskim prostorima govoriti ili pjevati je neprihvatljiv, stav je potpredsjednika Vlade i ministara Branka Bačića. Podsjetio je na odluku Visokog prekršajnog suda o pjesmi "Bojna Čavoglave".

- Ustavni sud nikad nije ocjenjivao ustavnost ZDS-a kao dio pjesme nego se očitovao u drugim okolnostima. Ljetos je 500.000 ljudi pjevalo pjesmu koja je početkom ‘90-ih predstavljala budnicu, ohrabrivala naše branitelje tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku. Ne vidim razloge da bi se zabranjivalo izvođenje te pjesme u gradskim prostorima - rekao je. Stav Marina Miletića, zastupnika Mosta, je da sve podjele u društvu izaziva ljevica. 

