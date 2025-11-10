HDZ optužuje 'povampirenu ljevicu' da govori o ustašama, dok HDZ tim ustašama podilazi

"Posebno bih pozvao kolege s lijevog političkog spektra da malo smanje taj agresivni govor i optužbe u kojima su svi ustaše", kaže Gordan Jandroković.

"Ako imate s jedne strane one koji cijelo vrijeme pozivaju na dijalog i civiliziranu raspravu, a s druge strane one koji kažu da je sve što se u ovoj zemlji događa revitalizacija ustaštva, onda moramo biti svjesni da to proizvodi kontraefekt", dodaje Davor Božinović.

"Nema potrebe da ljevica povampirano svugdje vidi ustaše i ustašizaciju", poentirala je Nina Obuljen Koržinek.

Bolje je da svi okrenu glavu i zatvore oči, baš kao što to čini HDZ.

Šutnja je ustaštvo

Znači, nisu opasne ustaše, nego oni koji na njih upozoravaju. Nije prijetnja Hrvatskoj ustaštvo i revitalizacija ustaštva, nego oni koji javno, u medijima i s političke govornice na njih upozoravaju.

Pa Plenkovićevi ministri apeliraju na "smanjenje tenzija", poručuju da se "ne stvara atmosfera u društvu", upozoravaju da se "proizvodi kontraefekt".

A onda se na istu stranu i gotovo u isti ravan stavljaju crnokošuljaši i huligani koji pod ZDS-om napadaju Srbe, srpske manifestacije, pa i hrvatsko pravosuđe i policiju, te antifašistička ljevica, oporba, manjine, mediji i novinari koji na to upozoravaju i protiv toga se bore.

Dok HDZ pokazuje razumijevanje za one koji izazivaju incidente.

Huškanje na ljevicu

Ministrica kulture izjavljuje kako njoj "nije prihvatljivo" organiziranje izložbe "Srpkinja" u Vukovaru u studenom. A ministar unutarnjih poslova naglašava kako je Prosvjeta trebala prijaviti svoju folklornu priredbu u Splitu, pa bi policijska ophodnja "tamo prošla". Dakle, sami su krivi što su ih huligani potjerali.

I tako, HDZ-ovci ne samo da okreću glavu, već svojim glavama afirmativno klimaju u smjeru huligana ustaša i crnokošuljaša. I prst krivnje, optužbe i kritike upiru u "povampiranu ljevicu".

Takve poruke nisu se mogle čuti ni Tuđmanovih devedesetih, a sada ih šire dužnosnici Plenkovićeva europskog HDZ-a.

Nije sramota što ustaše rade, nego je sramota što se o tome piše i govori. Nije strašno što ustaše postoje, nego što se na njih upozorava. Nije prijetnja radikalna desnica koja radi i Plenkoviću o glavi, već "povampirana ljevica". I ako postoji "agresivan govor", onda i ljevica u tome sudjeluje.

Pa je valjda ljevica kriva što su maskirani nasilnici s bejzbol palicama krenuli u premlaćivanje srpskih karatista u Rijeci.

Ne spominju ustaše

HDZ-ova logika je jednostavna: ako se ne spominju ustaše, onda ustaša nema.

A tko su onda ustaše, ako to nisu ovi huligani i crnokošuljaši koji marširaju pod pokličem "Za dom spremni"?

Ustaše nisu samo oni koji relativiziraju NDH, što čini i sam Gordan Jandroković svojim perfidnim osudama "zločina NDH", ali ne i same NDH koja je u svojoj srži i naravi bila zločin. Nisu to samo oni koji nose ustaške kape i simbole. Oni koji umanjuju ustaške zločine.

To su oni koji promoviraju ustašku ideologiju: kroz klerofašizam, napade na Srbe i druge manjine, jednoumlje, progon političkih protivnika, udare na ljevicu, na medije, novinare i kritičare, eliminaciju Ustava, višestranačja, prava i sloboda svih građana. To su maskirani huligani koji u ime nacije i vjere napadaju i premlaćuju, ugrožavaju i protjeruju sve koje proglašavaju neprijateljima države.

To su političari i publicisti koji u Hrvatskom saboru prodaju novi nacionalistički mit o Jasenovcu koji je, po njihovim riječima, praktički bio učilište, a ne mučilište.

Ustaški poklič

I da, to su svi koji uzvikuju ZDS jer to je uvijek bio ustaški poklič: i u Drugom svjetskom ratu, i u Domovinskom ratu, i u sadašnjem desničarskom ratu za preuzimanje Hrvatske.

Pa ako ne postoji opasnost od ustaša, zašto policija mora čuvati Srbe, Židove, antifašiste?

I onda se vraćamo na Božinovićevu izjavu o "kontraefektu".

Zar će upozoravanje na revitalizaciju ustaštva dovesti do još više ustaštva? Oni koje se optužuje da su ustaše, bit će još veći ustaše? Oni koje se kritizira zbog korištenja ustaških simbola, u svojim marševima, na fasadama, na društvenim mrežama, još će više isticati te simbole?

Je li onda to razlog zbog čega HDZ-ovci ne žele optuživati ustaše, govoriti o ustašama, spominjati ustaše, kritizirati ustaše? Kako oni ne bi postali još veće ustaše?

Ili je možda ipak podilaženje ustašama i šutnja o ustašama otvorilo vrata ustaštvu i dalo poticaj tim ustašama da otvoreno promoviraju ustaštvo?

Šutnja o korupciji

Tko zna, možda je zato HDZ prigovarao lijevoj oporbi na stalnom spominjanju korupcije, jer je oporbeni govor o korupciji proizveo "kontraefekt" i još dublje HDZ uronio u korupijske afere.

Da oporba, mediji i novinari ne govore o korupciji, možda te korupcije ne bi ni bilo, je li tako?

Krajem devedesetih antifašisti, Srbi, Židovi, političari, intelektualci, novinari i književnici borili su se za povratak zagrebačkog Trga žrtva fašizma koji je početkom desetljeća ukinuo HDZ, i to na trgu na kojem je HDZ ustanovio svoju središnjicu. Bili su izloženi fizičkim napadima, gađali su ih kamenjem, udarali letvama, bacali suzavac, progonili po okolnim ulicama, i to upravo u godinama kad je na hrvatskom sudu osuđen ustaški bjegunac Dinko Šakić.

Danas se antifašisti, Srbi, Židovi, novinari, intelektualci nalaze u istoj situaciji: da se na ulicama, trgovima, kulturnim centrima, pa i na svojim kućnim adresama, brane od napada huligana, crnokošuljaša, ekstremnih desničara i ustaša.

I opet pod aktivnim ili prešutnim pokroviteljstvom HDZ-a.