Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON OPTUŽBE PLENKOVIĆA

HDZ oštro odgovorio: Hajdaš Dončić vraća ideološke podjele!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HDZ oštro odgovorio: Hajdaš Dončić vraća ideološke podjele!
Zagreb: Sjednica Glavnog odbora SDP-a u središnjici stranke | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

HDZ je oštro odgovorio u subotu na prozivke predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića upućene premijeru Andreju Plenkoviću vezane uz polarizacije u društvu, poručivši da upravo Hajdaš Dončić pokušava vratiti Hrvatsku u ideološke podjele prošlosti

"Izgubljen u vremenu i prostoru, vulgarno potkapacitirani Hajdaš nastoji polarizirati društvo vraćajući Hrvatsku u ‘45. i na Balkan - iz kojih smo se izvukli pobjedom u pravednome Domovinskom ratu", objavio je HDZ na društvenim mrežama odgovorajući na današnje prozivke predsjednika SDP-a Hajdaša Dončića upućene premijeru zbog polarizacija.

Reakcija HDZ-a uslijedila je nakon što je Hajdaš Dončić prethodno na sjednici Glavnog odbora stranke izjavio da Hrvatska „nosi kaput s dva lica, europskim i balkanskim“, optuživši premijera Plenkovića da ne šalje dovoljno jasne poruke protiv radikalizma te da „pleše tango s balkanskim mirisom“.

ODBILI SVE AMANDMANE SDP napustio klupe i poručio: 'Ovaj zakon je konstrukcijska pogreška, treba ga povući'
SDP napustio klupe i poručio: 'Ovaj zakon je konstrukcijska pogreška, treba ga povući'

U objavi na Facebooku HDZ odgovara kako Hajdaš Dončić „ili ne vidi očito ili svjesno iznosi neistine“, ustvrdivši da upravo SDP, a ne HDZ, stoji iza poruka i simbola povezanih s „balkanskim“ političkim narativom.

„Pa nisu Andrej Plenković i HDZ-ovci marširali pod parolama ‘Balkanska federacija bez država i nacija’ ili transparentima o ‘zajedničkom jugoslavenskom jeziku’, nego upravo Hajdaševi SDP-ovci“, stoji u HDZ-ovoj objavi.

HDZ poručuje kako će nastaviti provoditi politiku za koju je „tri puta zaredom dobio povjerenje hrvatskog naroda“, ističući gospodarski razvoj, rast plaća i zaposlenosti kao ključne prioritete aktualne vlasti.

„Nastavljamo biti jedina brana normalne Hrvatske pred upravo takvima“, zaključuje se u objavi HDZ-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Strašne snimke iz Klaićeve. Evo zašto petarde ne davati djeci: Ostali bez prstiju, šake, vida!

Petarde su u Hrvatskoj zabranjene i građani ih ne bi smjeli ni posjedovati. Kazne su od 660 do 1990 eura. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć...
Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!
BRUTALNI NAPAD

Mladić (18) izbo nožem policajca u Splitu. Sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva, u zatvoru je!

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu službeno je potvrdilo da je doneseno rješenje o provođenju istrage
VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE

VIDEO Požar u pogonu Ciaka u Zaboku lokaliziran: Usred noći stizali SMS-ovi upozorenja

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', čiji su djelatnici ispitali kvalitetu zraka i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025