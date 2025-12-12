SDP napustio klupe i poručio: 'Ovaj zakon je konstrukcijska pogreška, treba ga povući'

Nakon što su vladini predstavnici u petak u Saboru odbili svih 250 amandmana SDP-a na zakon o graditeljstvu i prostornom uređenju, SDP-ovci su zajedno ustali iz klupa i uglas ponovili da je predloženi zakon ''konstrukcijska pogreška'' i da ga treba povući.

''Ovaj zakon nije niz manjih problema koji se mogu zakrpati. Ovo je konstrukcijska pogreška cijelog sustava. Zbog toga smo podnijeli amandmane na svaki članak jer se ovakav zakon ne može popravljati, nego se mora povući i pisati iz početka. U tome nismo sami, i struka i javnost i SDP jasno poručuju isti, ovo je zakon koji mora izraditi iznova'', pročitali su zajedno uglas svi prisutni SDP-ovci iz saborskih klupa.

Kažu da tako žele 'još jednom upozoriti' na štetnost zakona kojeg predlaže Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.

''Ako ste nešto htjeli dokazati, dokazali ste da imate konstruktivnu pogrešku u vođenju stranke'', rekao je SDP-ovcima HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.

''Konstruktivnu ili konstrukcijsku? '', pitao ga je predsjedavajući, SDP-ov Mišel Jakšić.

HDZ: Svojim ponašanjem SDP dokazuje da ne bi bili u stanju voditi državu

''Vi svojim ponašanjem ovdje dokazujete da ne bi bili u stanju voditi državu; prema tome vi ste sretni dok mi vodimo državu'', uzvratio je Totgergeli nakon komentara SDP-ova Arsena Bauka da ''HDZ ima destruktivnu pogrešku u vođenju države''.

Velika većina podnesenih amandmana, njih 250, stigla je iz kluba SDP-a čiji su zastupnici tvrdili da predloženi zakon oduzima ovlasti jedinicama lokalne samouprave, prijeti građanima izvlaštenjem od njihova zemljišta te omogućuje građevinskom lobiju da gradi što god i gdje to poželi.

''Ignorirate urbaniste i arhitekte, a tvrdite da vam je borba za prostor prioritet. To ne ide jedno s drugim. Ja sam sigurna da će se, kada budemo glasali o ovom zakonu, gradonačelnici HDZ-a itekako crveniti pred hrvatskom javnošću'', kazala je Sandra Krpan (SDP).

''U Kaznenom zakonu bivše SFRJ imali smo članak za verbalni delikt, a u ovom cijelom zakonu imamo verbalni delikt, logični delikt, imovinski delikt i svu vrstu delikata. Sada smo pod jednim terorom takozvane 'razvojničke bande' koja želi i ovaj zakon donijeti'', rekao je Arsen Bauk.

A SDP-ov zastupnik, Mate Vukušić kazao je da će građani, zbog zakona koji vladajući planiraju usvojiti, ''po prvi put u modernoj Hrvatskoj morati braniti svoju zemlju, ali ne od stranog agresora nego od vlastite vlade''.

Vlada je prihvatila jedino amandmane kluba HDZ-a te jedan amandman zastupnika HNS-a Predraga Štromara. Glasanje je zakazano za ponedjeljak, 15.prosinca, u 11 sati.

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić rekao je ranije danas da su bez argumenata svi amandmani koje je Klub SDP-a podnio na paket zakona o graditeljstvu i prostornom uređenju, naglasivši kako SDP lažima i obmanama plaši građane.

U izjavi nakon sjednice Vlade ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić istaknuo je da je svih 250 SDP-ovih amandmana, o kojima se danas u Saboru očitovala i odbila ih vladina predstavnica državna tajnica Dunja Magaš, koncipirano na isti način - "copy paste", od prvog do zadnjeg.

I Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) priopćila je danas kako podržava Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji jer donose ubrzane postupke i veću sigurnost za građane i investitore te predstavljaju značajan iskorak prema transparentnijem i učinkovitijem sustavu upravljanja prostorom. "Iz perspektive geodetske struke novi zakoni omogućuju jasnije definiranje postupaka, bolju integraciju prostornih podataka i jačanje profesionalnih standarada. Posebno je važno što se u svim fazama prostornog planiranja i gradnje, osigurava veća pravna sigurnost, kvalitetnija dokumentacija i brže provođenje projekata", naveli su iz HKOIG-a.