HDZ-ov booking site pokazuje da pandemija glupih ideja tek počinje. I nisu oni jedini...

<p>Predizborna kampanja obično je vrijeme kada političari, neovisno o opciji kojoj pripadaju ali i neovisno i o zemlji iz koje dolaze, zorno pokazuju koliko slabo poznaju svijet oko sebe kojim kroz svoj politički angažman pokušavaju vladati. Dio HDZ-ovog predizbornog programa koji se tiče uspostavljanja web booking portala privatnog smještaja sa provizijom od 5% neke je konsternirala, a druge dobro nasmijala.</p><p>Međutim, stavimo li tu točku programa u kontekst pokušaja privlačenja glasova, postaje sasvim jasno da je riječ o pokušaju dodvoravanja nemaloj skupini birača kojih bi se ova stavka programa mogla ticati. Procjenjuje se da u Hrvatskoj posluje oko 100 tisuća privatnih iznajmljivača koji zajedno raspolažu smještajnim kapacitetom nešto manjim od 700 000 kreveta. Pomnožimo li to sa prosječnom veličinom kućanstva u Hrvatskoj koja iznosi 2,8 članova, dolazimo do okvirno 280 000 pojedinaca, što iznosi oko 7,7% broja registriranih birača.</p><p>U trenutnom rasporedu političkih snaga, taj postotak se čini ogromnim te pokušaj dubljeg grabljenja u taj dio biračkog bazena čini se racionalnom taktikom. Privatni iznajmljivači već tehnički imaju preferencijalni porezni tretman, pa smanjenje poreznog opterećenja nije nešto što bi im vladajuća stranka mogla ponuditi kao što to može nuditi radnicima ili poduzetnicima, već im obećava izgradnju web infrastrukture za booking gdje će provizija biti 5%, a ne u rangu 10-20% koji naplaćuju globalni servisi poput Airbnb-a ili Booking-a. Identičnu je mjeru predložila i francuska vlada koja bi bila dio plana oporavka turističkog sektora od utjecaja pandemije , gdje vladina posebna agencija za investicije, uz podršku turističkih kompanija, obećava izgradnju infrastrukture za booking "za koju će trebati velik broj mjeseci da se izgradi".</p><p>Time je razvidno da pandemija glupih ideja tek počinje i da nije lokalnog karaktera. Kako je onda moguće da europski političari a i poneki hrvatski, koji često nisu ni neobrazovani, niti glupi pojedinci dobiju tako glupe ideje? Politika, poput visokog managementa, djelatnost je gdje se često javlja tzv.grupno mišljenje(eng.groupthink).</p><p>To je psihološki fenomen koji se događa u grupi ljudi gdje želja za harmoničnim odnosima i konformizmom unutar grupe rezultira disfunkcionalnim i iracionalnim donošenjem odluka. Kada to uparite sa paralelnim svemirom birokracije u kojem neki političari provedu većinu svoje profesionalne karijere, vrlo lako dođete do razine apsurda dostojne stand-up komedije. Vjerojatno najbolji primjer takve vrste jest propali europski projekt pretencioznog latinskog naziva Quaero koji je pokrenut na zajedničku inicijativu tadašnjeg francuskog predsjednika Jacquesa Chiraca i njemačkog kancelara Gerhard Schrödera još 2005.godine. Quaero je trebao razviti alate koji bi služili tekstualnom i slikovnom te multimedijskom pretraživanju interneta i pozicionirati se kao rivali američkom Google-u.</p><p>Konzorcij koji je trebao provesti projekt sadržavao je nemalen broj francuskih kompanija, istraživačkih instituta i nekoliko vrhunskih njemačkih tehničkih sveučilišta. Naravno, od toga na kraju nije bilo ništa, jer su Microsoft i Google već toliko investirali u istraživanje i razvoj da se skoro stotinu milijuna eura koliko je Europska komisija dotirala Francuskoj za projekt činilo kao nečiji džeparac. Još je smješnije to što je takva vrsta potpore evidentno namijenjena narušavanju tržišne utakmice bila odobrena od strane regulatora koji je, citiram, "bio uvjeren da će pozitivni efekti istraživanja nadmašiti tržišne distorzije koje bi financiranje i razvoj Quaera mogli stvoriti".</p><p>Umjesto izmišljanja tople vode, fokus političara ali i regulatora trebao bi se preseliti na probleme koje proliferacija online plaftormi kao što su Booking.com i Airbnb potencijalno uzrokuje. Tvrtke koje na globalnom tržištu nastupaju kao organizatori tržišta(kao što je to primjerice Amazon, Ebay ili Aliexpress) posredstvom su interneta uspjele provesti deintermedijaciju, odnosno uklananje posrednika između proizvođača i kupaca što je za potonje snizilo cijene, a prodavačima često i erodiralo marže.</p><p>* Cijeli članak pročitajte u novom broju tjednika Express koji je na kioscima od petka, 12. lipnja</p>