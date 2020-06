Stranački generali: Ovi će ljudi voditi najveće bitke na izborima

Četiri najjače stranke i koalicije okončale su slaganje izbornih lista za parlamentarne izbore, a ako se pogledaju prvi na listama koji na sebi nose najveću odgovornost, jasno je da će biti žestokih političkih okršaja

<p>Udarit će tako junak na junaka, ali niti u jednoj izbornoj jedinici nećemo vidjeti sudar četiri lidera: HDZ-a, Restart Koalicije, Domovinskog pokreta i Mosta. Rok za predaju izbornih lista istječe 16. lipnja u ponoć, pa će manje stranke i koalicije još zaoštriti političku borbu.</p><p><strong>Pogledajte video: Neradna nedjelja kao prvi predizborni potez</strong></p><p>Donosimo tko će biti prvi na listama po svim izbornim jedinicama i najzanimljivije političke okršaje.</p><p>U prvoj izbornoj jedinici koja obuhvaća središnji dio Zagreba, direktni okršaj će imati <strong>Andrej Plenković</strong>( HDZ) i <strong>Davor Bernardić </strong>(SDP). S desna tu udara <strong>Zlatko Hasanbegović</strong> u ime Domovinskog pokreta, ali i <strong>Marija Selak Raspudić </strong>kao prva na Mostovoj listi. Ali iako je borba za glasove desnije od centra žestoka, niti Bernardiću neće biti baš lako jer će njima glasove s lijeva uzimati <strong>Tomislav Tomašević </strong>(Možemo!), <strong>Dalija Orešković</strong> (Stranka s imenom i prezimenom), te <strong>Mirando Mrsić</strong>.</p><p>U drugoj izbornoj jedinici ide <strong>Miroslav Škoro</strong>, a na to se odlučio jer je u tom dijelu Hrvatske koji obuhvaća i istočni dio Zagreba, Bjelovarsko-bilogorsku i Koprivničko-križevačku županiju ostvario dobar uspjeh na predsjedničkim izborima. HDZ je već prozvao Škoru da je pobjegao iz prve izborne jedinice kako se ne bi sukobio s Plenkovićem. U toj izbornoj jedinici će prvi na HDZ-ovoj listi biti glavni tajnik <strong>Gordan Jandroković</strong>, a uzdanica je i HSLS-ov gradonačelnik Bjelovara <strong>Dario Hrebak</strong>. SDP-ovu listu vodi bivši ministar zdravstva <strong>Rajko Ostojić</strong>, dok se Most uzda u Ninu Raspudića. Zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> redovno ide u toj izbornoj jedinici, pa će ona biti pravo bojno polje.</p><p>Treća izborna jedinica koja obuhvaća sjever Hrvatske je uvijek bila utvrda lijevih i liberalnih snaga. HNS će tu probati uloviti mandat s <strong>Predragom Štromarom</strong>. Ali SDP se pojačao s popularnim županom <strong>Matijom Posavcom</strong> kao nezavisnim. Listu Restarta će nositi župan Krapinsko zagorske županije <strong>Željko Kolar</strong>. HDZ mu suprotstavlja saborskog zastupnika i šefa zagorskog HDZ-a <strong>Žarka Tušeka</strong>. Domovinski pokret ovdje je napravio iznenađenje jer iako se očekivalo da će komičar i pjevač <strong>Davor Dretar Drele </strong>biti na listi, on je gurnut na prvi crtu bojišnice jer je broj jedan na listi, a iza njega je <strong>Ladislav Ilčić</strong>. Varaždinski župan <strong>Radimir Čačić</strong> tu ide samostalno po glasove, ali kako već ima sporazum u šestoj jedinici s Restartom, jasno je da HNS-u ovdje prijeti najveća opasnost. HNS je inače u toj izbornoj jedinici uvijek dobiva mandate. Most je gurnuo u prvi plan liječnika <strong>Denisa Grgurevića</strong>. </p><p>Četvrta i peta izborna jedinica su utvrde HDZ-a, ali njih napada <strong>Miroslav Škoro</strong> koji je i krenuo u predsjedničku bitku iz Slavonije i Baranje. </p><p>U četvrtoj izbornoj jedinici HDZ-ovu listu vodi osječko-baranjski župan <strong>Ivan Anušić</strong> koji je odnedavno i potpredsjednik HDZ-a. Škoro mu suprotstavlja svoju sestru <strong>Vesnu Vučemilović</strong> i tu će biti žestoki okršaj. HNS tu nije bez šansi jer listu predvodi gradonačelnik Osijeka <strong>Ivan Vrkić</strong>, a tu će sreću okušati i donedavni predsjednik HNS-a <strong>Ivan Vrdoljak</strong>, a pojačali su se i bivšim HDSSB-ovcima. <br/> SDP nakon dugo vaganja i odbijanja <strong>Biljane Borzan</strong> da bude prva na listi, u okršaj šalje saborsku zastupnicu <strong>Sabinu Glasovac</strong>, a <strong>Domagoj Hajduković</strong> je drugi. Most tu u bitku pušta osječkog vijećnika <strong>Petra Kopunovića Legetina</strong>.</p><p>U petoj izbornoj jedinici se opet najžešći okršaj očekuje između HDZ-a i Domovinskog pokreta. HDZ je prvog na listu postavio popularnog ministra financija <strong>Zdravka Marića</strong> iako on formalno nije član stranke. Škoro mu suprotstavlja bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu koji ne štedi svoju bivšu stranku i Plenkovića. </p><p>SDP pak kao glavno oružje izvlači <strong>Freda Matića</strong> koji bi kao ratni heroj i zatočenik trebao parirati desnoj opciji u izbornoj jedinici koja obuhvaća i Vukovar. Most pak igra na <strong>Marinu Budimir</strong>, nezavisnu gradonačelnicu Iloka.</p><p>Šesta izborna jedinica obuhvaća dio Zagreba, ali i Karlovačku i Sisačko-moslavačku županija. I tu će biti napeta izborna utrka. HDZ predvodi ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong>, a Domovinski pokret vodi istaknuti konzervativac <strong>Stjepo Bartulica</strong> koji je bio savjetnik i premijeru Tihomiru Oreškoviću. S desna tu udara i <strong>Nikola Grmoja</strong> iz Mosta. Lijevu Restart kolaciju vodi <strong>Davorko Vidović</strong>, bivši ministar i sadašnji politički tajnik SDP-a, a tu bi im uzdanica trebala biti i sisačka gradonačelnica <strong>Kristina Ikić Baniček</strong>. Restart je u toj izbornoj jedinici sklopio i sporazum s Reformistima, pa s njima ide gradonačelnik Petrinje <strong>Darinko Dumbović</strong>. </p><p>Sedma izborna obuhvaća i dio Zagreba, preko Primorsko Goranske županije, pa do Rijeke. Ta jedinica je inače utvrda SDP-a. Tu će ih predvoditi dugogodišnji župan <strong>Zlatko Komadina</strong>. HDZ mu na megdan šalje ministra branitelja <strong>Tomu Medveda</strong>, a Domovinski pokret bivšeg Mostovca i ministra zaštite okoliša <strong>Slavena Dobrovića</strong>. Most u toj izbornoj jedinici predstavlja svoje novo pojačanje, <strong>Zvonimira Troskota</strong>, jednog od inicijatora referendumskih inicijativa i konzervativnog, katoličkog aktivista. </p><p>Osma izborna jedinica obuhvaća Istru u kojoj i HDZ i sve desne opcije redovno prolaze kao bosi po trnju. Restart koalicija tu ima sporazum s IDS-om koji redovno sam osvaja po tri mandata. Zajedničku listu vodi <strong>Erik Fabijanić</strong>, dok je primjerice šef IDS-a <strong>Boris Miletić </strong>zauzeo drugo mjesto. HDZ predvodi ministar prometa <strong>Oleg Butković</strong> i to je najjača karta koju su mogli izvući za tu izbornu jedinicu. Domovinski pokret na čelo stavlja profesoricu <strong>Carlu Konte</strong>. Most tu predstavlja drugo pojačanje: vjeroučitelja i popularnog desnog aktivista <strong>Marina Miletića</strong>. </p><p>Deveta i deseta izborna jedinica su dosad uvijek bile one u kojima je HDZ osvajao ponajviše glasova. </p><p>U devetoj izbornoj jedinici koja obuhvaća Dalmaciju i Liku, HDZ ide s mladim ministrom uprave <strong>Ivanom Malenicom</strong>, ali tu računa i na tihu potporu svog bivšeg člana <strong>Darka Milanovića</strong>. Na desnici će biti jaki okršaj jer je Domovinski pokret u tu jedinicu na čelo stavio <strong>Hrvoja Zekanovića</strong> iz Hrasta, dok Mostove boje kao prvi brani saborski zastupnik <strong>Miro Bulj</strong>. A s krajnje desnog udara i <strong>Karlo Starčević</strong>, gradonačelnik Gospića i šef HSP-a. Restart kolaciju predvodi splitski saborski zastupnik <strong>Franko Vidović</strong>. </p><p>I u desetoj izbornoj jedinici koja obuhvaća jug Dalmacije se može očekivati žestoki desni okršaj. HDZ je tu odlučio iskoristiti popularnost ministra zdravstva <strong>Vilija Beroša</strong> i kao Hvaranina ga poslati da bude prvi na listi. Domovinski pokret odgovara ikonom desnice i europarlamentarkom <strong>Ružom Tomašić</strong> koja je nekada bila na HDZ-ovim listama i "žnjela" glasove. <strong>Božo Petrov</strong> ide u borbu i u toj izbornoj jedinici koja obuhvaća Metković iz koje je i potekla stranka Most. U toj izbornoj jedinici će dodatno bitku na desnici začiniti <strong>Bruna Esih</strong> koja nosi listu koju je nazvala Desna liga.Restart će voditi SDP-ov bivši ministar uprave <strong>Arsen Bauk</strong> koji se kao Bračanin već duže vrijeme priprema za okršaj u toj izbornoj jedinici. </p><p>SDP neće nikoga poslati pak u bitku u 11. izbornoj jedinici koja obuhvaća dijasporu i daje tri mandata. Tu će žestoka borba biti između HDZ-ove Zdravke Bušić, sestre pokojnog Zvonka Bušića i umirovljenog generala <strong>Željka Glasnovića</strong> koji je na listi Domovinskog pokreta. Most je tu gurnuo <strong>Slavena Raguža</strong>. </p>