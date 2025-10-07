HDZ-ov eurozastupnik pričao o woke agendi, djeci i Zagrebu

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja se održava u Strasbourgu, hrvatski zastupnik Tomislav Sokol, održao je govor o pokušaju nasilnog uvođenja ideološki obojenog zdravstvenog odgoja u škole. U govoru, Sokol je upozorio da se zdravstveni odgoj djece želi svesti na seksualnu edukaciju krojenu prema kriterijima progresivističke ideologije te je istaknuo da djeca ne smiju biti pokusni kunići za woke agendu koja ulazi u škole.

- Naša su djeca uronjena u hiperseksualizirani svijet u kojemu seks sve prodaje, od TV serija do autoguma. Stalno izloženi takvom sadržaju, ljudi prestaju poštovati i cijeniti cjelovitost i dostojanstvo druge osobe, što im otežava intimni kontakt i uspostavljanje kvalitetnih, dugoročnih odnosa - rekao je Sokol. Osvrnuo se i na zdravstveni odgoj koji je najavio gradonačelnik Tomašević.

- Neki u takvim izvrnutim vrijednostima žele odgajati i buduće generacije. Ide se toliko daleko da se seks - i to često eksplicitne opise neprimjerene dobi, gura u školsku lektiru i druge nastavne sadržaje. Zdravstveni odgoj djece želi se svesti na seksualnu edukaciju krojenu prema kriterijima progresivističke ideologije. Dječja dobrobit ne smije biti ideološko bojno polje niti bi djeca trebala biti pokusni kunići za woke agendu koja ulazi u škole. Ta agenda koristi zakonske rupe, zaobilazi institucije, roditeljsku volju i ustavna prava. Svima koji u tome sudjeluju i tako ugrožavaju djecu, pa i u mojoj domovini Hrvatskoj, uključujući i Grad Zagreb, treba se vrlo otvoreno suprotstaviti - kazao je Sokol.