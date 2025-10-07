Obavijesti

News

Komentari 2
WOKE I DJECA

HDZ-ov eurozastupnik pričao o woke agendi, djeci i Zagrebu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
HDZ-ov eurozastupnik pričao o woke agendi, djeci i Zagrebu
Foto: EPP Grupa

Naša su djeca uronjena u hiperseksualizirani svijet u kojemu seks sve prodaje, od TV serija do autoguma. Stalno izloženi takvom sadržaju, ljudi prestaju poštovati i cijeniti cjelovitost i dostojanstvo druge osobe, što im otežava intimni kontakt i uspostavljanje kvalitetnih, dugoročnih odnosa, rekao je Sokol

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja se održava u Strasbourgu, hrvatski zastupnik Tomislav Sokol, održao je govor o pokušaju nasilnog uvođenja ideološki obojenog zdravstvenog odgoja u škole. U govoru, Sokol je upozorio da se zdravstveni odgoj djece želi svesti na seksualnu edukaciju krojenu prema kriterijima progresivističke ideologije te je istaknuo da djeca ne smiju biti pokusni kunići za woke agendu koja ulazi u škole.

 - Naša su djeca uronjena u hiperseksualizirani svijet u kojemu seks sve prodaje, od TV serija do autoguma. Stalno izloženi takvom sadržaju, ljudi prestaju poštovati i cijeniti cjelovitost i dostojanstvo druge osobe, što im otežava intimni kontakt i uspostavljanje kvalitetnih, dugoročnih odnosa - rekao je Sokol. Osvrnuo se i na zdravstveni odgoj koji je najavio gradonačelnik Tomašević.

OZBILJAN PROBLEM Sokol: Pripremamo zakon koji će spriječiti nestašice važnih lijekova u malim zemljama EU
Sokol: Pripremamo zakon koji će spriječiti nestašice važnih lijekova u malim zemljama EU

 - Neki u takvim izvrnutim vrijednostima žele odgajati i buduće generacije. Ide se toliko daleko da se seks - i to često eksplicitne opise neprimjerene dobi, gura u školsku lektiru i druge nastavne sadržaje. Zdravstveni odgoj djece želi se svesti na seksualnu edukaciju krojenu prema kriterijima progresivističke ideologije. Dječja dobrobit ne smije biti ideološko bojno polje niti bi djeca trebala biti pokusni kunići za woke agendu koja ulazi u škole. Ta agenda koristi zakonske rupe, zaobilazi institucije, roditeljsku volju i ustavna prava. Svima koji u tome sudjeluju i tako ugrožavaju djecu, pa i u mojoj domovini Hrvatskoj, uključujući i Grad Zagreb, treba se vrlo otvoreno suprotstaviti - kazao je Sokol.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete
Član obitelji poginule braće: 'Ovo je užas, sat vremena prije tragedije čuli smo se s njima'
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Član obitelji poginule braće: 'Ovo je užas, sat vremena prije tragedije čuli smo se s njima'

Kako nam je potvrđeno iz hrvatskog veleposlanstva u Sloveniji, tijela preminulih prebačena su u Ljubljanu na obdukciju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025