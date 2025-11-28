HDZ-ov gradonačelnik dobio je policijsku zaštitu u Dubrovniku: 'Institucije rade svoj posao'

Matu Frankovića, HDZ-ovog gradonačelnika Dubrovnika od nedavno čuva policija, javlja Index.

Navode i kako mu je dodijeljena policijska pratnja, a čuvaju ga interventni policajci. Kontaktirali smo samog Frankovića, koji nam je kratko odgovorio:

- Sve što imamo reći na ovu temu je da svaka od institucija radi svoj posao. Na posao gradonačelnika ne utječe dodijeljena policijska pratnja - rekao nam je.

Ono što je poznato jest da je Franković nedavno javno govorio o masovnoj konzumaciji droga u Dubrovniku.

- Kokain u Dubrovniku šmrče na svakom kantunu - rekao je. Govorio je i o pokušajima podmićivanja od strane osoba povezanih s Atlantskom plovidbom vezano za Luku Dubrovnik, što je pokrenulo policijsku istragu.