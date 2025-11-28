Obavijesti

News

Komentari 0
EVO ŠTO KAŽE

HDZ-ov gradonačelnik dobio je policijsku zaštitu u Dubrovniku: 'Institucije rade svoj posao'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
HDZ-ov gradonačelnik dobio je policijsku zaštitu u Dubrovniku: 'Institucije rade svoj posao'
Dubrovnik: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Navodno mu je dodijeljena policijska pratnja, odnosno čuva ga interventna policija

Matu Frankovića, HDZ-ovog gradonačelnika Dubrovnika od nedavno čuva policija, javlja Index

Navode i kako mu je dodijeljena policijska pratnja, a čuvaju ga interventni policajci. Kontaktirali smo samog Frankovića, koji nam je kratko odgovorio:

- Sve što imamo reći na ovu temu je da svaka od institucija radi svoj posao. Na posao gradonačelnika ne utječe dodijeljena policijska pratnja - rekao nam je. 

OBJAVILI BROJ ZAPLJENA Dubrovački gradonačelnik:' Tu se šmrče kokain na svakom kantunu'; Oglasila se policija..
Dubrovački gradonačelnik:' Tu se šmrče kokain na svakom kantunu'; Oglasila se policija..

Ono što je poznato jest da je Franković nedavno javno govorio o masovnoj konzumaciji droga u Dubrovniku.

- Kokain u Dubrovniku šmrče na svakom kantunu - rekao je. Govorio je i o pokušajima podmićivanja od strane osoba povezanih s Atlantskom plovidbom vezano za Luku Dubrovnik, što je pokrenulo policijsku istragu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Na ispitivanje stigli on i kum...
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Na ispitivanje stigli on i kum...

Upitan oko Mikulićeve smjene i činjenice da se ona poklopila s njegovim uhićenjem, premijer Andrej Plenković kazao je da to nije razlog smjene te nisu znali za akciju USKOK-a protiv Mikulića...
Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?
RODITELJI U STRAHU

Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?

Iz grada osnivača potvrdili su da je početkom mjeseca uhićena jedna odgajateljica. Ono za što ju se sumnjiči je stravično...
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025