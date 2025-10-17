Obavijesti

News

Komentari 0
OBJAVILI BROJ ZAPLJENA

Dubrovački gradonačelnik:' Tu se šmrče kokain na svakom kantunu'; Oglasila se policija..

Piše hina,
Čitanje članka: 2 min
Dubrovački gradonačelnik:' Tu se šmrče kokain na svakom kantunu'; Oglasila se policija..
Dubrovnik: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Gradonačelnik Mato Franković ustvrdio je u srijedu na sjednici Gradskog vijeća da se u Dubrovniku "kokain šmrče na svakom kantunu", a potrošnja te droge "može se mjeriti u kamionima, a ne gramima"...

PU dubrovačko-neretvanska objavila je u petak, reagirajući na izjavu dubrovačkoga gradonačelnika, da je od 2020. ostvarila 4297 zapljena droga, zbog proizvodnje i prometa drogama podnijela 477 kaznenih prijava, a zbog konzumacije droga prekršajno prijavila 3994 osobe.

Gradonačelnik Mato Franković ustvrdio je u srijedu na sjednici Gradskog vijeća da se u Dubrovniku "kokain šmrče na svakom kantunu", a potrošnja te droge "može se mjeriti u kamionima, a ne gramima".

PARTNERU UKRALI DROGU? Optuženi za šverc kokaina traže drugo sudsko vijeće: 'Ovo vijeće je već donijelo stav o krivnji'
Optuženi za šverc kokaina traže drugo sudsko vijeće: 'Ovo vijeće je već donijelo stav o krivnji'

„U promatranom petogodišnjem razdoblju u ukupno 4297 zapljena realiziranih kroz uličnu redukciju droga i u sklopu operativnih akcija, od kojih je dio poprimio i međunarodni karakter, zaplijenjeno je gotovo 315 kilograma marihuane, 256 kilograma heroina, 756 kilograma kokaina, gotovo 22 kilograma amfetamina, preko 93.000 komada lijekova koje se nalaze na popisu droga i čak 1660 komada stabljika marihuane“, navodi policija.

PU dubrovačko-neretvanska u tom razdoblju dobila je dva prestižna godišnja priznanja MUP-a na temelju aktivnosti u sklopu brojnih operativnih akcija koje su rezultirale zapljenom većih količina droga i kazneno-pravnim procesuiranjem osoba koje su se bavile krijumčarenjem i preprodajom droga.

AKCIJA POLICIJE Kod Posušja pronašli kokain i heroin vrijedan 100.000 eura
Kod Posušja pronašli kokain i heroin vrijedan 100.000 eura

Podsjetili su na službene podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo po kojima je broj osoba po prvi put liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednjih pet godina gotovo podjednak.

„U 2020. godini evidentirano ih je 204, u 2021. njih 208, u 2022. njih 222, u 2023. godini 205, a u 2024. godini 213, iz čega ne proizlaze značajna odstupanja koja bi ukazivala na trendove rasta broja ovisnika na području  županije, dapače njihov je broj u posljednje dvije godine u padu“, ističe dubrovačka policija.

Osim represivnih brojne preventivne aktivnosti

Osim brojnih represivnih aktivnosti, PU provodi brojne sustavne preventivne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola, kojima policajci održavaju predavanja na temu prevencije ovisnosti.

PARTNERIMA UKRALI DROGU? Priznale da su sudjelovale u švercu stotina kila kokaina i nagodile se, jedna će u zatvor
Priznale da su sudjelovale u švercu stotina kila kokaina i nagodile se, jedna će u zatvor

„Samo u posljednjih pet godina predavanjima je obuhvaćeno oko 8000 učenika i 800 roditelja. Isto tako, Postaja prometne policije Dubrovnik u sklopu preventivnih aktivnosti je kroz razne javne tribine i preventivne projekte educirala preko 5000 djece, mladih i građana, kako o sigurnosti u prometu, tako i o prevenciji zlouporabe droge i alkohola“, kažu.

Također, prema najnovijem istraživanju turističke agencije Riviera Travel, Dubrovnik je zauzeo prvo mjesto na ljestvici najsigurnijih gradova Europe. „Grad je ocjenjivan na temelju niske razine kriminala i minimalnog porasta njegove učestalosti u posljednjih pet godina, a dobio je impresivnu sigurnosnu ocjenu od 44,1 - najnižu među svim promatranim destinacijama“, podsjeća policija.

OPASNA DROGA Kokain u Hrvatskoj 'režu' i lijekom za svinje i ovce! Struka strahuje od pojave fentanila...
Kokain u Hrvatskoj 'režu' i lijekom za svinje i ovce! Struka strahuje od pojave fentanila...

Sve navedeno potkrijepljeno je službenim podacima, ne samo policije već i drugih relevantnih institucija, držimo da je to dokaz uspješnosti policije u suzbijanju te vrste kriminaliteta i kontroli koju policija ima nad kriminalitetom droga, poručili su iz PU dubrovačko-neretvanske.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'
NAJVEĆA KAZNA U POVIJESTI

Pivac o zaposlenici koja ih je upozorila da krše zakon: 'Glupa je, a više puta joj je objašnjeno'

Član moćne dinastije i zaposlenici priznali milijunsku prevaru. Prije nego su uopće krenuli u muljažu, upozoravala ih je zaposlenica. Miljenko Pivac mora sam platiti milijun i pol eura kazne, najviše u povijesti Hrvatske
Objavljena je velika prognoza za zimu: Evo što čeka Europu
NEPREDVIDLJIVA LA NIÑA

Objavljena je velika prognoza za zimu: Evo što čeka Europu

Zima će u Europi bit će pod jasnim, ali složenim utjecajem La Niñe. Evo kakvo je vrijeme najavljeno za naše krajeve...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025