Dubrovački gradonačelnik:' Tu se šmrče kokain na svakom kantunu'; Oglasila se policija..

PU dubrovačko-neretvanska objavila je u petak, reagirajući na izjavu dubrovačkoga gradonačelnika, da je od 2020. ostvarila 4297 zapljena droga, zbog proizvodnje i prometa drogama podnijela 477 kaznenih prijava, a zbog konzumacije droga prekršajno prijavila 3994 osobe.

Gradonačelnik Mato Franković ustvrdio je u srijedu na sjednici Gradskog vijeća da se u Dubrovniku "kokain šmrče na svakom kantunu", a potrošnja te droge "može se mjeriti u kamionima, a ne gramima".

„U promatranom petogodišnjem razdoblju u ukupno 4297 zapljena realiziranih kroz uličnu redukciju droga i u sklopu operativnih akcija, od kojih je dio poprimio i međunarodni karakter, zaplijenjeno je gotovo 315 kilograma marihuane, 256 kilograma heroina, 756 kilograma kokaina, gotovo 22 kilograma amfetamina, preko 93.000 komada lijekova koje se nalaze na popisu droga i čak 1660 komada stabljika marihuane“, navodi policija.

PU dubrovačko-neretvanska u tom razdoblju dobila je dva prestižna godišnja priznanja MUP-a na temelju aktivnosti u sklopu brojnih operativnih akcija koje su rezultirale zapljenom većih količina droga i kazneno-pravnim procesuiranjem osoba koje su se bavile krijumčarenjem i preprodajom droga.

Podsjetili su na službene podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo po kojima je broj osoba po prvi put liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednjih pet godina gotovo podjednak.

„U 2020. godini evidentirano ih je 204, u 2021. njih 208, u 2022. njih 222, u 2023. godini 205, a u 2024. godini 213, iz čega ne proizlaze značajna odstupanja koja bi ukazivala na trendove rasta broja ovisnika na području županije, dapače njihov je broj u posljednje dvije godine u padu“, ističe dubrovačka policija.

Osim represivnih brojne preventivne aktivnosti

Osim brojnih represivnih aktivnosti, PU provodi brojne sustavne preventivne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola, kojima policajci održavaju predavanja na temu prevencije ovisnosti.

„Samo u posljednjih pet godina predavanjima je obuhvaćeno oko 8000 učenika i 800 roditelja. Isto tako, Postaja prometne policije Dubrovnik u sklopu preventivnih aktivnosti je kroz razne javne tribine i preventivne projekte educirala preko 5000 djece, mladih i građana, kako o sigurnosti u prometu, tako i o prevenciji zlouporabe droge i alkohola“, kažu.

Također, prema najnovijem istraživanju turističke agencije Riviera Travel, Dubrovnik je zauzeo prvo mjesto na ljestvici najsigurnijih gradova Europe. „Grad je ocjenjivan na temelju niske razine kriminala i minimalnog porasta njegove učestalosti u posljednjih pet godina, a dobio je impresivnu sigurnosnu ocjenu od 44,1 - najnižu među svim promatranim destinacijama“, podsjeća policija.

Sve navedeno potkrijepljeno je službenim podacima, ne samo policije već i drugih relevantnih institucija, držimo da je to dokaz uspješnosti policije u suzbijanju te vrste kriminaliteta i kontroli koju policija ima nad kriminalitetom droga, poručili su iz PU dubrovačko-neretvanske.