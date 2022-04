HDZ-ov kandidat za Split: 'Ne možete ništa napraviti ako nemate dobru vezu'

Zoran Đogaš, neuroznanstvenik i donedavni dekan Medicinskog fakulteta u Splitu novi je kandidat za gradonačelnika Splita od strane HDZ-a. Bivši dekan Medicinskog fakulteta u Splitu Đogaš nije član HDZ-a i ta ga stranka kandidira za splitskoga gradonačelnika kao nestranačku osobu.

Rekao je da je odluka da uđe u politiku bila teška, ali izazov je bio veći, prenos HRT.





- Bilo je jako puno razgovora sa svojom obitelji, suprugom, djecom, ali i širom obitelji, 20-tak ljudi je tu u pitanju. A onda i mojom trećom obitelji - Zavodom za neuroznanost, Medicinskim fakultetom i Sveučilištem. Svi su se zajedno sa mnom pitali treba li mi to, no očito je prilika koja se stvorila i otvorila jednom u životu bila veliki izazov. Dogovorili smo se i svi su se složili da me podrže i puno im hvala na tome - rekao je.





- To što je HDZ napravio ovime je toliki iskorak da mislim da je HDZ već pobijedio. Napravio je veliku stvar pozvavši mene umjesto nekoga sličnog profila. Na tome sam im zahvalan. I zaista je tu stvarna potpora od svih. To je jako važno jer iz iskustva znam da ne možete ništa napraviti ako nemate dobru vezu s onima gore u sustavu - istaknuo je.



U svom prvom obraćanju javnosti rekao je da ne razumije svađu i teško se s njom nosi i komentirao tezu da je u politici pola posla svađa.



- Nije to baš u svijetu tako, politika je zapravo argumentirana rasprava - naglasio je.





Naime, i HDZ-ov kandidat i bivši gradonačelnik Ivica Puljak dolaze iz područja znanosti.



- Obojica volimo popularizaciju znanosti. Moje iskustvo upravljanja je ono što možda meni daje prednost, a Ivičina prednost je to što je on već duže vrijeme u politici - rekao je.



- Nadam se da ću se i ja dobro snaći - dodao je.



Najčitaniji članci