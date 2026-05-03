HDZ-ov kung fu župan koji je dobio pepeljarom u glavu ima kuće, BMW-ove, ušteđevinu...

Ličko-senjski župan Ernest Petry koji se našao u središtu skandala o kojem se već danima priča u Novalji mjesečno zarađuje nešto više od 4400 eura. Podsjetimo, 24sata ekskluzivno su objavila kako je osim župana u incidentu sudjelovala i njegova 23 godine mlađa prijateljica. Sukob se dogodio u jednom još neotvorenom restoranu.

Neslužbeno smo doznali kako je verbalni sukob eskalirao kada je žena napala župana. Uzvikujući "smrade, jazavče", navodno ga je gađala pepeljarama. Na mjesto događaja su na poziv žene stigli policija i Hitna pomoć. Županu Petryju navodno su izmjerili nešto više od jednog promila alkohola u krvi, dok je njegova poznanica imala više od dva promila. Nije poznato je li župan u napadu ozlijeđen.

Uz svoju plaću župana Petry od imovine i imovinskih prava mjesečno dobije još 1.170 eura. Supruga mu radi na gospićkom Veleučilištu i tamo zarađuje nešto više od 1300 eura. Obitelj Petry ima i dva kredita za koje mjesečno izdvajaju 2.835 eura. Od nekretnina imaju kuću s okućnicom u Gospiću koja je procijenjena na 310.000 eura, stan u Gospiću od 47.214 eura, a tamo je i poslovni prostor čija je vrijednost procijenjena na 60.075 eura.

U Gospiću još imaju građevinska zemljišta, oranice su u mjestu Podoštra, Pavlovac Vrebački, Smiljanu, Slunjčici i Bilaju, livadu u mjestu Rizvanuša. U Karlobagu imaju kuće od 60.000 eura, 25.000 eura te 76.800 eura. U Zagrebu imaju stan od 28.800 eura, u Bilaju kuću od 5.308 eura, te stan u Novalji od 300.000 eura. Vozni park obitelji Petry čini BMW - Z3, BMW 1, Derbi GP1 - 50 ccm - skuter, motocikl Harley Davidson - 883 ccm i čamac Grand 300. Bračni par zajedno ima ušteđeno 35.000 eura.

Zanimljivo je i što se gore spomenuti incident dogodio noć uoči svečanog otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji, na kojem se Petry trebao pojaviti. Na kraju se nije pojavio, a neslužbeno se doznaje da je zamoljen da ne dođe s obzirom na to da je bio najavljen dolazak visokih državnih dužnosnika.

Žena je, također prema neslužbenim informacijama, nakon događaja zadržana u policijskoj postaji zbog narušavanja javnog reda i mira te je tako postala prva osoba koja je ondje prenoćila. Petry je ranije bio i u HNS-u. Zvali su ga rekorderom u mijenjanju stranaka jer je bio u HDZ-u, pa je prešao u Hrvatski blok, onda u HNS, pa na nezavisnu listu i natrag u HDZ. Puni krug, reklo bi se.