Lički župan blago 'zatopljenje' dočekao pod suncobranom i u kratkom: Zima u Lici je tradicija

Dok Hrvatsku tresu debeli minusi i snježne nanosi, ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ) pojavio se – u ljetnoj odjeći. I to na otvorenom, usred ličke zime. U kratke rukave odlučio se skinuti nakon što su temperature s -15 'skočile na -10, našalio se Petry u svojoj Facebook objavi.

Njegova poruka bila je jasna: nema razloga za strah. Petry kaže kako se svake godine oko zime u Lici diže nepotrebna drama, iako je hladnoća ondje normalna stvar, javlja Novi List.

– Ovdje je zima oduvijek bila zima. Minusi nisu nikakvo iznenađenje i ne vidim razlog za paniku – poručio je župan, dodajući da je fotografijom želio smiriti ljude i poslati poruku optimizma.

Naglašava kako je Lika poznata upravo po oštrim zimama i niskim temperaturama, koje su postale njezin zaštitni znak. Upravo zbog toga, kaže, brojni turisti svake godine dolaze u taj kraj kako bi doživjeli pravu zimsku idilu.

– Lika ne bi bila Lika da nema hladnoće. To je dio našeg identiteta i nešto sasvim uobičajeno – istaknuo je Petry. Po njemu, zima u Lici nije nikakva katastrofa, to je 'tradicija'.