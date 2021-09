Općina Darda, na čijem čelu je u više mandata načelnik Anto Vukoja, inače hrvatski branitelj i pripadnik HDZ-a, potrošila je i ove godine oko 150 tisuća kuna kako bi za preko 460 školaraca kupili radne bilježnice, kutije s radnim materijalima, likovne mape, bilježnice i školski pribor za novu školsku godinu.

Sporna bilježnica

Praksa je to koju čine već nekoliko godina za redom jer tako žele pomoći, kako kažu, velikom broju svojih mještana koji su u teškoj financijskoj situaciji jer u obitelji školaraca radi ili samo jedan roditelji ili, pak, ni jedan.

No, ono zbog čega je ova donacija općine svojim mještanima postala sporna je bilježnica na čijoj je naslovnici sjena vojnika s vojničkom kapom na glavi i citat "Uspravno stojimo, ne klečimo ni pred kim, nismo mi nikoga tlačili, nemamo ništa s tim".

Ova je bilježnica izazvala komentare određenog broja mještana Darde koji je smatraju neprikladnom za djecu.

"Izbio mi je osip na tijelu, mislim da je u pitanju alergijska reakcija na bilježnicu koju je moja sestra koja ima 12 godina dobila na prvi dan škole. U školi koja vrvi pripadnicima nacionalnih manjina, ne samo problematičnih i strašnih Srba, nego i drugim manjinama, oni su podijelili ovakve bilježnice. Ako su se slučajno zalomili neki roditelji, poput mojih, koji nisu svoju djecu učili koja je razlika između 'naših' i 'njihovih', Općina se pobrinula da se djecu ipak upozna s navedenim pojmovima. S ponosom kažem da ova bilježnica ide za potpalu jer moja sestra to sigurno neće nositi u školu" izrazila je svoje nezadovoljstvo Kristina Dobi (21) iz Darde, a njenu su objavu pohvali i drugi mještani ovoga baranjskog mjesta u kojemu žive Mađari, Srbi, Slovaci, Romi i Hrvati.

Oni čine otprilike 30 posto stanovništva Darde.

"I ostale bilježnice koje su učenici dobili su slične tematike, primjerice dva prsta u zraku, šahovnica, hrvatska zastava, ima i onih s Lukom Modrićem, ali te su OK. Nemam ništa protiv nikoga, volim državu u kojoj živim, ali ne volim kada se na djecu radi nacionalni pritisak, kada se djeci nameće tko je bio neprijatelj, tko branitelj, a dobro znamo da nikada ništa nije crno ili bijelo, da ima Srba, Mađara, manjina koje su branile Hrvatsku, da nisu svi ljudi isti. Moja obitelj su mađarska manjina, ali smo odgajani da ne pravimo razliku" pojasnila je Kristina kojoj se na objavu javio i Općinski odbor HDZ-a s porukom:

"To je Vaša sramota i odraz poštovanja prema državi u kojoj živite. Ako vas vrijeđa hrvatska zastava i hrvatski vojnik onda vam nije jasno gdje živite i nije vam jasno da manjine moraju poštovani državu u kojoj žive na isti način na koji većinski narod poštuje prava tih istih manjina koje se sada bune", napisali su joj.

Kristina nije bila zadovoljna odgovorom.

"Oni su ti koji sade mržnju na nacionalnoj osnovi i to među djecom uzrasta do 14 godina. Poruka na bilježnicama ne odražava zahvalnost, već ciljano proziva one koji su 'tlačili', a djecu uči da trebaju mrziti drugu djecu zbog spornog tlačenja, a s čime ista nemaju nikakve veze" dodala je.

Načelnik: 'Ako vam smetaju, vratite ih'

U školi kažu kako s bilježnicama nemaju nikakve veze jer su im one donesene u kutijama, zajedno s ostalim materijalom. Nakon što su podijeljene, nitko od djece ili roditelja nije ništa od dobivenog vratio niti izrazio nezadovoljstvo zbog bilježnica.

- Ako nekome nešto ne odgovara, neka vrati. Bilježnice su kupovane od dobavljača u kompletu, bez ciljane namjere. Naslovnice imaju različite motive. Do sada nismo dobili nikakav prigovor na podijeljeni materijal - kazao je načelnik općine Darda Anto Vukoje, koji ovakve komentare smatra nepotrebnim dizanjem tenzija.

"Djeca su dobila na dar bilježnice pune domoljubnog naboja s lošim stihovima iz buduće pjesme Zaprešić boysa, što je samo po sebi interesantno ako se zna koja djeca idu u školu u Dardi. Ali, ništa novo" napisao je jedan roditelj na Facebooku.

Na bilježnici se 'brane' od duge?!

HDZ-ov načelnik Općine Sibinj kraj Slavonskog Broda također se pohvalio donacijom. Na jednoj od bilježnica stoji silueta muškarca, žene i djece koji drže kišobran i 'brane' se od duge. Ispod piše 'Sve je ok, ali... Obitelj je uvijek na prvom mjestu!'.

'HDZ potiče etničku mržnju u školama'

Stranka Glas poslala je priopćenje povodom bilježnica s ratnom ikonografijom.

'Ratna ikonografija i slogani na bilježnicama koje je općina Darda dijelila osnovnoškolcima savršeno pokazuju kako HDZ i njegovi lokalni šerifi vide odgoj i obrazovanje djece. I to u mjestima u kojima više nego igdje među djecom treba razvijati toleranciju i učiti ih da je svaka različitost, bila ona etnička, vjerska ili neka treća, bogatstvo koje moramo čuvati. A ratni simboli i slogani sasvim sigurno tome ne doprinose i nije im mjesto na školskim bilježnicama. HDZ oduvijek gradi svoj imidž i prikuplja glasove na nacionalističkim ispraznim motivima i mitovima o državotvornoj stranci. Koliko je takva politika štetna, ne treba puno objašnjavati, a naročito kad je krinka za grabež, korupciju i pljačku koju ta ista stranka dosljedno provodi od 1990. godine. I zato je pravo pitanje za HDZ-ovog načelnika Darde tko je i po kojoj cijeni tiskao te bilježnice i tko je sve na njima profitirao. Kao i uvijek, to je jedino pitanje koje HDZ-ovcima treba postaviti, a posebno kad posežu za domoljubnim i ratnim motivima. Kako god bilo, tražimo od lokalnog HDZ-a da hitno iz škole makne sporne bilježnice, a od nacionalnog HDZ-a i Vlade koju vodi da prestane poticati etničku i nacionalnu mržnju i što prije u sve škole uvede građanski odgoj, objavila je stranka Glas.