PREDSJEDNIK IMA NJEGOVU POTPORU

HDZ-ov Sokol odgovorio šefu Plenkoviću: 'Ja sam u interesu stranke bio poprilično suzdržan'

Piše Luka Safundžić,
Foto: Josip Regović/PIXSELL

Posebno me raduje to što predsjednik nije imao pritužbi na programatske stvari u mom intervjuu, a o čemu sam puno više govorio nego o unutarstranačkim odnosima, rekao je Sokol...

Šef HDZ-a Andrej Plenković poslao je vrlo oštru poruku HDZ-ovom europarlamentarcu Tomislavu Sokolu nakon što je on u jednom intervju govorio o pritiscima zbog kojih je, kako tvrdi, njegova supruga Ana Župić Sokol nedavno odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a - i to dan uoči samih izbora. Sokol se sada ponovno javio. 

- Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo isti sentiment jer sam i ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan. Snažni i nepobjedivi HDZ i moja je želja, a radom na Zakonu o kritičnim lijekovima koji će transformirati EU tržište lijekova i Zakonu o ubrzanju industrije koji je trenutno najvažniji zakonski prijedlog na EU agendi mislim da doprinosim našoj stranci i njezinom ugledu u europskim institucijama. Posebno me raduje to što predsjednik nije imao pritužbi na programatske stvari u mom intervjuu, a o čemu sam puno više govorio nego o unutarstranačkim odnosima, što mi potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu - rekao je Sokol. 

ZAISKRILO MEĐU HDZ-OVCIMA
Plenković žestoko 'oprao' Sokola: 'Ako mu nije dobro u EU parlamentu, može odmah otići'

Podsjetimo, Plenković je danas Sokolu poručio da slobodno napusti svoje mjesto u Europskom parlamentu ako mu je tamo loše.

- Ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost. Pa će ga, sukladno zakonu, zamijeniti kolega Marko Pavić. Takve potpuno neprimjerene i netočne rečenice može izgovoriti samo netko tko nije politički zreo. Ja sam mislio da je on zreliji - poručio je Plenković komentirajući izjave koje je Sokol iznio na račun dužnosnika HDZ-a koji u stranci figuriraju kao Plenkovićevi ljudi.

- Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stekne veća vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, onda je to javno, a neutemeljeno, kritiziranje kolega iz gradske organizacije - dodao je Plenković.

