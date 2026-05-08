Plenković žestoko 'oprao' Sokola: 'Ako mu nije dobro u EU parlamentu, može odmah otići'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetio je Novu Gradišku kako bi pružio podršku HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika Bernardinu Trnki i njegovu zamjeniku Bruni Bušiću uoči prijevremenih lokalnih izbora. Tijekom posjeta osvrnuo se i na unutarstranačke napetosti, posebno na izjave HDZ-ova eurozastupnika Tomislav Sokol o pritiscima unutar zagrebačkog HDZ-a.

Plenković je komentirao Sokolove tvrdnje da je njegova supruga odustala od kandidature za čelnu poziciju zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritisaka ljudi iz vrha stranke.

'Nemam pojma o tome. Čini mi da kolega koji je dobio priveligij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik jer smo Šuica i ja prepustili mandate, se treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu. Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stekne vidljivost u bilo kojoj stranci, a osobito u HDZ-u, to je onda javnim i neutemeljnim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije, to nije put. Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu može domah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga Marko Pavić sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti netko tko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreliji', žestoko je odgovorio Plenković.

Dodao je kako smatra da cijela priča nema širi politički značaj.

'To je potpuno nebitna tema bilo kome drugom osim njima dvoje, što se nije kandidirala, nema tamo policajca koji će ju spriječiti', rekao je.

Podsjetimo, Sokol je ranije u razgovoru za Jutarnji list ustvrdio da su pojedinci iz vrha zagrebačkog HDZ-a pokušali spriječiti kandidaturu njegove supruge za čelnu poziciju Zajednice žena HDZ-a.

'Pojedinci iz Gradskog odbora zagrebačkog HDZ-a mislili su da čine dobro stranci tako što pokušavaju onemogućiti pluralizam i svesti demokratske izbore na aklamaciju. Ne mislim da je to put kojim HDZ treba ići, neovisno radi li se o mojoj supruzi ili bilo kome drugome. HDZ ima sjajnih ljudi, a stranka može dugoročno prosperirati samo ako njima, kao i onima koji dolaze u novoj generaciji, daje priliku da pokažu koliko znaju i mogu. Negativna selekcija to neće omogućiti i naći ćemo se na pragu kadrovske devastacije od koje se teško oporaviti. Pogledajte samo SDP! Moja je supruga prikupila potpise i tako pokazala da ima potporu, a kandidaturu je povukla jer žene unutar zajednice nije htjela dovoditi u nelagodnu situaciju kad je već stvorena loša atmosfera oko tih izbora', kazao je Sokol.

Na pitanje tko je konkretno vršio pritisak, Sokol nije želio imenovati odgovorne osobe.

'To su ljudi na nekim od čelnih pozicija, dakle nisu obični članovi HDZ-a. Jesu li oni pritiske radili za svoj račun ili su možda mislili da će se tako nekome dodvoriti, ja to ne mogu znati niti bih spekulirao', rekao je Sokol.

