Kako je prvi objavio Teleskop, HDZ-ov župan Ernest Petry snimljen je u srijedu navečer u izlasku u jednom pubu u Gospiću. Na fotografijama koje su stigle i na adresu 24sata Petry je u društvu mlađe crnokose djevojke. U jednom trenutku ju je poljubio. Onda i u drugom. I u trećem.

Bilo je to dan prije izvanredne sjednice Sabora o tisućama tona opasnog otpada u Lici. Župan ličko-senjski ne vidi ništa problematično u izlasku dan uoči izvanredne sjednice Sabora o 37 tisuća tona opasnog otpada u njegovoj županiji.

- Bio je Ani rođendan, radio sam do 18 sati taj dan. To je bila samo čestitka. Otišao sam kući nakon toga. Zadržali smo se možda sat i pol. Nisam bio pijan. Ima i bitnijih tema, što ne smijem nekoga poljubiti kad mu je rođendan? Dođeš na rođendan, poljubiš nekoga i odmah nastane problem. Imam pravo na privatni život - rekao nam je Petry.

Kako smo neslužbeno doznali, reagirat će i HDZ. Ponašanje ličko-senjskog župana u trenucima kad cijela Hrvatska gleda prema Gospiću i Lici te izvanrednoj sjednici, sve je samo ne primjereno njegovoj ulozi.

Pokretanje videa... VIDEO Gospić: HDZ-ov župan noć prije sjednice tulumario s mlađom djevojkom: 'To je bio poljubac za rođendan' | Video: 24sata

Gađala ga pepeljarom

Na fotografijama je djevojka koja je bila u centru skandala u travnju. Kako je otkrio 24sata, uoči otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji izbio je incident.

Sve se zbilo u noći 24. travnja, u tad još neotvorenom restoranu u Novalji. Za stolom su sjedili vlasnik lokala, HDZ-ov župan Ernest Petry i njegova prijateljica. Mirna večer ubrzo se pretvorila u svađu. Prema riječima očevidaca, oko pola dva žena je župana počela vrijeđati, govoreći mu izraze poput "smrade" i "jazavče", a zatim je, tvrde sugovornici, prema njemu počela bacati pepeljare i druge predmete koji su joj se našli pri ruci. Nakon incidenta upravo je ona pozvala policiju.

Na mjesto događaja stigla je i Hitna pomoć, koja je akterima izmjerila alkohol u krvi. Petry je imao malo više od jednog promila alkohola, a njegova prijateljica imala je više od dva promila. Cijela priča dodatno se zakomplicirala jer se to odvijalo samo nekoliko sati prije otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji, zbog čega je župan navodno i boravio u Novalji. Kako su nam tad otkrili sugovornici, žena je zbog prekršaja protiv javnog reda i mira te alkoholiziranosti privedena upravo u novu postaju.

- Prva je prenoćila u novoj policijskoj postaji nakon sukoba sa županom - rekao nam je tad sugovornik blizak Petryju.

Nakon što su 24sata objavila detalje slučaja, oglasio se i župan.

- U jednom trenutku, ničim izazvan, dogodio se incident, pokrenut od strane jedne od prisutnih osoba. Napominjem da ni ja ni itko drugi u istome nije bio ozlijeđen. Osobno sam ostao zatečen događajem na koji nisam mogao utjecati, niti sam u istome sudjelovao bilo kojim svojim postupkom. U trenutku dolaska policijskih djelatnika, koji su svoj posao obavili iznimno profesionalno, istima sam dao iskaz o događaju koji se zbio - napisao je Petry, koji se ispričao svim građanima. Sad, gotovo tri mjeseca poslije, iz policije potvrđuju da je istraga završila.

- Protiv ženske osobe podnesen je optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - odgovorili su nam iz policije. Spomenuti zakon propisuje da će se osoba koja se na javnome mjestu tuče, svađa ili viče kazniti kaznom od 300 do 2000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.