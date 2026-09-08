HDZ-ov župan sad je šokiran zagađenjem u Varaždinu. Evo dokaza da ga je mogao spriječiti

Kao i kod Gospića gdje se HDZ-ov župan Ernest Petry pravi nemušt iako njegov službenik nije postupao godinu i pol dana po nalogu Državnog inspektorata, a zatim je izdao novu dozvolu tvrtki Tipos Resurs koja je gomilala otpad, tako sada svi peru ruke od odgovornosti za otpad u Varaždinu.

Iako je varaždinski slučaj nešto drugačiji, činjenica je da je tvrtka Tipos resurs bračnog para Josipe i Monike Šincek godinama tamo gomilala otpad, utvrđene su nepravilnosti, pisane kazne, a oni su dalje dovozili otpad. Ostavili su više od pet tisuća tona plastike i drugog otpada, a sada je vještačenje potvrdilo otkriće 24sata o zakopanih 30 tona mulja. Lokacija u Petrovaradinskoj je opterećena teškim metalima, mikroplastikom i stručnjaci traže hitnu sanaciju jer se otpad procjeđuje, a posebna opasnost je poplava. Od ove godine se odvozi plastika i površinski otpad, ali nema i sanacije 30 tona mulja.

HDZ-ov župan Anđelko Stričak je rekao da je ostao šokiran otkrićima vještaka koje je jučer objavio Uskok.

- Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet izvršiti takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni – rekao je Stričak jučer prije sjednice predsjedništva HDZ-a.

Županija je izdala dozvole Tipos resursu i u mandatima Stričakovih prethodnika Predraga Štromara(HNS) i Radimira Čačića (Reformisti), ali Stričak koji je sada šokiran je barem pet godina znao da postoje nepravilnosti. Osim toga, u županijskim arhivama su postojali i raniji nalazi kojima su utvrđene nepravilnosti, ukinuta dozvola, pa ponovno izdana za vrijeme Čačića.

Važno za razumijevanje cijele priče je i nekoliko detalja. Šinceki su Varaždinci i godinama su živjeli prilično pomodno, imali su utjecaj i predstavljali se kao ugledni gospodarstvenici. U Varaždinu je i sjedište Varaždinske županije, ali je u gradu od 2021. na vlasti SDP, a u županiji od iste godine HDZ.

Krajem kolovoza je SDP-ov zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković dostavio svu dokumentaciju o izdavanju dozvola i svoj zahtjev u ime grada županiji 2021. godine za reviziju dozvole Tipos resursu zbog nepravilnosti. Županija nije po tome postupila lažno se pravdajući da nisu mogli. Na to ćemo se vratiti malo kasnije jer je za kronologiju važno i što se događalo u Čačićevo doba.

Iz dokumenta je vidljivo da su inspektori zaštite okoliša 2018. utvrdili ozbiljne nepravilnosti. dozvoljeno je bilo najviše 5.000 tona na lokaciji, a zatečeno je više od 6.500 tona otpada, oko 700 tona miješanog i gorivog otpada bilo je skladišteno dulje od dopuštenih 12 mjeseci, tijekom 2018. iz Italije i Slovenije uvezeno je 1.453,67 tona otpada od plastike i ambalaže; prethodne godine pristizao je i otpad iz Austrije, iako nisu imali dozvolu za medicinski otpad tijekom 2017. i 2018. preuzeto je više od 1.100 tona materijala nastalog obradom medicinskog otpada.

Inspektori su zaključili i da tvrtka nema potrebne uređaje za odobrene djelatnosti, odgovarajući sustav protupožarne zaštite te da otpad ne skladišti na propisani način. Predloženo je ukidanje dozvole u listopadu 2018. godine. Na čelu s Čačićem, Varaždinska županija tek tri mjeseca kasnije, u siječnju ukida dozvolu. Ali Šinceki dan nakon ukidanja, podnose zahtjev za novu dozvolu i već u veljači 2019. dobivaju novu dozvolu. Ali sada za dvostruko veći kapacitet, pa mogu skladištiti i prije obrade čak 10.000 tona otpada i godišnje obraditi 21.000 tona. Županija to pravda da su izdani samo prekršajni nalozi, a nije zabranjen rad.

Već u rujnu 2019. izbija požar na području, a MUP-ova inspekcija utvrđuje da nisu imali propisane sustave, a Inspektorat da nisu izvršili i sve naloge koji su im ranije dani. Iako na lokaciji skladište skoro sedam tisuća tona, to sada nije prekršaj, jer je podsjetimo Županija odobrila veći kapacitete. Inspektori izriču i kazni Moniki Šincek od 30.000 kuna, ali ih ona ne plaća, pa idu u prisilnu naplatu. Ali nastavljaju raditi.

Na izborima u svibnju i lipnju 2021. dolazi do promjene vlasti i u Varaždinu i u Županiji, grad preuzima SDP i gradonačelnik je Neven Bosilj, a Županiju HDZ na čelu sa Stričakom. I tu sada nastaje ključna odgovornost HDZ-ova župana.

SDP-ov Miroslav Marković je izabran za zamjenika Bosilja, te zbog učestalih problema s Tipos Resursom traži od Županije da izađe na teren i revidira dozvolu. Prilaže i dokumente ranijih inspekcijskih nalaza koji nisu izvršeni, MUP-ovo očitovanje da nemaju propisanu protupožarnu zaštitu i da se otpad gomila.

- Državni inspektorat imao je 12 nadzora. Imao je utvrđene nepravilnosti. Imao je pet rješenja, kazne i optužne prijedloge. Godine 2018. praktički iste ozbiljne nepravilnosti dovele su do ukidanja dozvole. Zašto se nakon svih nepravilnosti utvrđenih 2019., 2020. i 2021. nije ponovno pokrenulo pitanje ukidanja dozvole? - poručio je krajem kolovoza Marković uz napomenu da je Županija na čelu sa Stričakom odbila izvršiti reviziju i ukinuti dozvolu.

Stričak se nakon te kritike branio da nikada nisu dobili zahtjev Državnog inspektorata tijekom 2021. i nakon toga, a da oni sami nisu imali nadležnost ukinuti dozvolu za rad Tipos Resursu.

-Nadležni upravni odjel Varaždinske županije 2021. godine nije 'odbio' provesti reviziju dozvole, nego je jasno odgovorio da za takav postupak nije imao zakonsku osnovu – pravdao se Stričak u priopćenju i podcrtao da nisu dobili nikakav nalog ili rješenje Inspektorata na osnovu kojeg su morali postupati.

Neobična je da je Državni inspektorat nakon brojnih nalaza o nepravilnostima, jednostavno od 2021. pa do isteka dozvole zatvorio oči i inspektori nisu dolazili Šincekima. Tada je na čelu bio uhićeni Andrija Mikulić koji se sastajao sa Šincekom, a Šincek je u Uskoku rekao da je tražio i mito od pola milijuna eura. Ti navodi nisu potvrđeni službenom istragom, a Mikulić sve negira i on je uhićen i osumnjičen zbog mita u slučaju kamenoloma, ne otpada.

Međutim, bez obzira na to, Županija koju je vodio Stričak je mogla napraviti reviziju i mogla je ukinuti dozvolu, ali to nije učinila. To je potvrdilo Ministarstvo zaštite okoliša koje vodi Stričakova stranačka kolegica Marija Vučković. Stričak nije morao čekati Inspektorat.

-Zakon o gospodarenju otpadom ne propisuje da se dozvola za gospodarenje otpadom može ukinuti isključivo na zahtjev nadležnog inspektora Državnog inspektorata.Dozvola se ukida i kada njezin korisnik obavijesti tijelo koje ju je izdalo da prestaje obavljati djelatnost za koju je dozvola izdana. Prema tome, tijelo koje je izdalo dozvolu može postupak ukidanja pokrenuti po službenoj dužnosti, bez prethodnog zahtjeva nadležnog inspektora, ako u okviru svoje nadležnosti utvrdi postojanje neke od zakonom propisanih osnova za ukidanje dozvole - stoji među ostalima u odgovoru Ministarstva Varaždinskim vijestima.

Napominju da je Županija bila dužna provjeriti navode i onda odlučiti hoće li ili ne ukinuti dozvolu. Stričakova administracija je jednostavno odlučila da oni nisu nadležni bez dopisa Inspektorata, što je pogrešno tumačenje.

I Šincekovi su nastavili poslovati. Dozvola im je istekla u veljači 2024. godine, ali po rješenju Uskoka, otpad su nastavili dovoziti do rujna iste godine i u Varaždin. Inspektorat nije provjerio i zapečatio pogon, Županija nije prije ukinula dozvolu.

Dakle, sasvim je jasno da se gomilanje i zakapanje otpada moglo spriječiti i u Varaždinu. Samo da su svi radili svoj posao. Pa Stričak može biti šokiran i neradom svoje birokracije, a ne dovezenim i zakopanim otpadom.