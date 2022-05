HDZ-ova Burić: 'Ova Vlada je u duhu kršćanske solidarnosti zaštitila one koji imaju manje'

Budući da je u petak počela isplata energetskog dodatka u visini do 1200 kuna i to za sve umirovljenike, koji imaju mirovinu nižu od 4100 kuna, mislim da je red i potreba reći nešto o toj važnoj mjeri, ali i općenito o mirovinskom sustavu, istaknula je za saborskom govornicom HDZ-ova zastupnica Majda Burić naglasivši kako je vlada HDZ-a i Andreja Plenkovića osigurala pola milijarde kuna za oko 735.000 umirovljenika.

'Vlada je u duhu kršćanske solidarnosti zaštitila one koji imaju manje'

- Ova Vlada je unutar godine dana isplatila, odnosno isplaćuje dvije jednokratne naknade umirovljenicima, obje u visini do 1200 kuna, najprije Covid, a sada je to energetski dodatak. I držim da je Vlada, u duhu solidarnosti, a slobodno ću reći u duhu kršćanske solidarnosti, odreagirala pravovremeno, adekvatno i zaštitila one koje imaju manje. U vrijeme nekih drugih vlada to nije bilo tako - istaknula je dodavši kako su posljednjih pet i pol godina sve mirovine rasle za ukupno 20 posto, a one najniže za više od 26 posto.

- Usporede rade, u cijelom mandatu vlade SDP-a mirovine su rasle za svega 4,5 posto uz napomenu da govorimo o vremenu kad se događala svjetska gospodarska kriza, a sad je to energetska i zdravstvena. No, različitim modelima upravljanja krizom pokazalo se tko što zna i tko isporučuje kakve rezultate. A SDP je uzeo 4,5 milijarde kuna sa osobnih računa drugog mirovinskog stupa kako bi se pokrpao proračun za 2015. - rekla je naglasivši kako je s vladom HDZ-a situacija potpuno drugačija, bolja i pravednija.

A unatoč svim izazovima, od rata u Ukrajini, Covida pa do potresa, dodala je, Hrvatska danas ima rekordan broj zaposlenih, točnije milijun i 599.510.

- A Vlada je uspjela naći načina i za rast plaća i mirovina, socijalnih prava... - navela je.

Oporbeni zastupnici odmah su joj odgovorili.

'Ima jedan vic'

- Vrijeđa sve građane ove zemlje, a posebno one koji su kršćani i koji znaju što je kršćanska solidarnost - poručio je Socijaldemokrat Zvane Brumnić pa dobio opomenu jer se javio za povredu Poslovnika, koja to nije bila.

Iako je znala da će i ona dobiti opomenu, zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin ipak se javila kako bi odgovorila HDZ-ovoj zastupnici.

- Ima jedan vic s početka 90-ih - koja je razlika između malih i velikih Hrvata? Mali su se krstili kao mali, a veliki kao veliki - rekla je.

'Nema opravdanja da u ovim kriznim vremenima HEP diže cijene električne energije'

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić prozvao je Vladu zbog toga što nije pomogla poduzetnicima uslijed rasta cijene struje.

- Njima je rast cijena od 169 do 241 posto, ovisno o tarifnom modelu. Zbog kašnjenja i inflacije su zapravo poništene sve mjere Vlade. A tijekom travnja veleprodajna cijena je pala. Hrvatska struktura potrošnje prema proizvođačima električne energije je 32 posto od hidroelektrana, Krško 21 posto, fotonaponi 0,5, vjetroelektrane 9,5 posto. Dakle, 60 posto energije mi i dalje možemo nabavljati po istim cijenama, a cijenu energije je HEP treba ponderirati puno, puno drugačije, trebao je za 60 posto u ponderu ostaviti istu cijenu. Nema nikakvog ekonomskog opravdanja da u ovim kriznim vremenima HEP diže cijene električne energije - naglasio je dodavši kako će se to reflektirati na standard građana jer će poduzetnici zbog toga jednostavno morati dizati cijene svojih dobara i usluga.

- Da Vlada i HEP imaju pametnu politiku trebali su u prijelaznom razdoblju od tri-četiri godine zamrznuti određeni dio cijene i pružiti građanima i poduzetnicima mogućnost da stave alternativni izvor energije, gdje bismo ih oslobodili od PDV-a, a onaj tko to nakon tri godine ne napravi, e taj onda može plaćati veću cijenu - predložio je.

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček kritizirao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića jer je odbio biti pokrovitelj "Hoda za život" te je zabranio njihove zastave u gradu. Prozvao ga je da je privatizirao Zagreb, ukinuo pluralizam i marginalizirao sve svoje neistomišljenike.

Najčitaniji članci