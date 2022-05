Milanović o Finskoj i Švedskoj: 'Ratificiramo li to, prodali smo jedino obiteljsko srebro, utjecaj'

Iz Ureda predsjednika najavili su u srijedu prijepodne konferenciju za medije Zorana Milanovića s početkom u 13.30. Milanović će konferenciju održati na Pantovčaku.

Predsjednik je komentirao zahtjev Finske i Švedske za ulazak u NATO savez.

- To što Turska traži od Švedske je, po meni, previše, ali to je moje mišljenje. Zato danas NATO nije mogao donijeti odluku. Priču moramo širiti i trebamo širiti - je li itko razgovarao s Turskom? Je li se švedski kralj javio? Nije, jer kralj to ne radi. Je li se švedska premijerka javila turskom predsjedniku? Očito nije zbog groznih odnosa između tih zemalja. Pet do 12 Turci kažu ne, tu se ponovno ignorira - poručio je Milanović.

- Ja ne znam što će se iz toga izroditi, je li uopće moguće da Švedska zadovolji turske zahtjeve, pristane li Švedska na neke od tih zahtjeva više neće biti ista država. Njihova vjerodostojnost se raspada. Turska sigurno neće odustati bez da nešto dobije. Čuli ste, nakon nekoliko rundi ignoriranja poručili su da im narod ne dopušta da puste Švedsku u NATO - rekao je.

- To znači da će Turska skupo prodati svoj status u NATO-u. Kako se ponaša Hrvatska? Sve suprotno od toga. Turska traži direktno od Švedske i Finske stvari koje su joj važne, tu je kompliciran odnos Turske prema Rusiji, osobni odnosi Erdogana i Putina, pa trgovinska razmjena, činjenica da bi Rusija to smatrala indirektno kao neprijateljski čin. Sve je to jedan kolaž problema. Rat u Ukrajini se događa, on traje, daleko je od nas, mi imamo svoje probleme - rekao je Milanović.

- Ovo i nije dobro što se događa, ali opet je dobro da ljudima u Hrvatskoj koji ne vide što radi Plenković u privatnoj režiji, da shvate što se događa. Mi nismo protiv Švedske i Finske. Ne biti polusrednja, a mlatiti se s teškašima. To se sada događa. Švedska vanjska politika ima mišljenje o svemu, a sada smo došli do situacije da izvorna članica, koja nije demokracija, je dio sustava. S njima moraš raditi, a nitko im se nije obratio. To je pitanje turskog dostojanstva, da ih se tretira kao nas u BiH - rekao je.

Poručio je kako se Hrvate u BiH kao entitet "zatvara" te da Plenković "aktivno sudjeluje u tome".

- Mi ne smijemo biti u fingiranoj smrti, moramo se boriti za svoje interese. Kako se borimo govori činjenica da nakon 25 godina od Daytona da tamo i dalje nema ni jednog hrvatskog časnika ili časnice, zašto? Zato što nam ne daju. Tamo ne smije primirisati ni jedan hrvatski čovjek muškarac ili žena. Što je Vlada učinila? Ništa, mrtvilo. A znate tko može tamo biti? Austrija, Bugarska i Turska, to su države koje su povijesno napravile sav red u BiH, ona je takva zbog podjela u njihovo vrijeme. Što je s nama? Tko je to dizajnirao? - poručio je Milanović.

- Hrvatska mora biti jedinstvena i zato sam predložio prije više od tjedan dana sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Nećemo se sastajati zbog rata u Ukrajini. Kada ja to predlažem, da se nađemo i da u skladu s Ustavom prema kojem Vlada nema monopol u vođenju vanjske politike, onda 10 dana nema odgovora. Ništa, muk. Gdje se možemo dogovoriti? Pa i razići, ali to dokumentirati. I što mi preostaje? Da napišem instrukciju hrvatskom ambasadoru, da ga dogovorim u neugodnu situaciju. Ako želi imati svoj mir, neka se makne, neka da mandat svojoj tajnici ili Frki. I do zadnjeg trenutka ću govoriti i upozoravati da je zadnja na Hrvatskom saboru koji može, i ne mora, dići ruku za ratifikaciju - poručio je.

- Ratificiramo li to bez ispaljenog krika, mi smo prodali jedino obiteljsko srebro, polugu utjecaja, da riješimo ozbiljan problem koji nam se događa, ne na Dnjepru, nego na Uni. Što će biti sutra? Hrvati će proglasiti samoupravu, Eurofor će biti nahuškan na Hrvate, ja želim izbjeći da se to dogodi - rekao je Milanović.

- Zašto hipnotiziraš narod u BiH i lažeš već godinu dana da se brineš za njih? Sve je propalo, Gordan Grlić Radman sad povlači Blinkena za rukav. To je vjerojatno izmislio, ali i da nije, zašto tek sad? Ovdje nitko neće doći dok postoji ekipa u Banskim dvorima. Tamo je nekoliko ljudi koji gleda na sebe, jer broj visokih mjesta je mali, jer smo mali. To je sva istina, inzistirajte na tome. Odreci se želja, kada si u ovakvom poslu, moraš biti slobodan od želja, sretan ili nesretan. Jer što je? Da bi se dočepali tih beznačajnih pozicija, potrebno je udovoljiti dvama uvjetima - biti servilan i biti iz velike države. Ovo prvo je moguće, to vidimo na djelu, hipertrofirano, a to je nemoguće, nisi iz velike države. To se može kompenzirati hiperservilnošću, Plenković je hiperservilan. Nikad trouble-makeri ne dolaze na ta mjesta. Plenković je premijer jedne male države za koju dopušta da ju povlače kao bludnicu po cesti - rekao je.

Na pitanju kakav će nalog dati veleposlaniku, Milanović je rekao da to nije tema razgovora.

- On može napraviti bilo što. Od mene će dobiti instrukciju da bude protiv, dok se problem ne riješi. Nikakav Grlić Radman, komunistički štićenik prve kategorije. Što će on napraviti, to je njegova stvar. Goran Grlić Radman je naprema predsjednika Republike - nitko. Ja ne želim da kao zadnji kukavelj kleknemo, a mojoj državi ne prijeti ništa. To je još jedna od tema. Što prijeti Hrvatskoj? Ako meni, možeš mislit' prijete blamaže, ja sam spreman na 10 puta toliku blamažu. Što prijeti Hrvatskoj, i ako bude uvjerljiv onaj tko govori, ja ću se povući. Schengen? Ne vjerujem da će se to dogoditi, Bugare i Rumunje maltretiraju već 15 godina. Opstanak Hrvata u BiH, to je moralno pitanje ove epohe, većih dilema nismo imali u zadnje vrijeme. Kad je trebalo braniti Hrvatsku, to su radili Hrvati iz Hrvatske i Hrvati iz BIH, i to pod prijetnjom sankcijama. To je bilo teže vrijeme - rekao je.

- Gdje je bio Plenković tada, da bi komentirao Gotovinu i Čermaka? Što je on dao - rekao je.

- Ja sam mali sebični državnik i uopće me zanima u ovoj situaciji stanje Kurda. Meni je zanoktica Hrvata, Srba i Bošnjaka, ako hoćete, važnija od Finske. Ljudska prava, to je interes moje zemlje. U Ustavu ne stoje ni Finci, ni Šveđani, ni Kurdi - rekao je.

Na pitanje je li spreman osobno nazvati premijera kako bi se održala sjednica VNS, Milanović je rekao da je Plenkoviću pisao.

- Poslat ću pismo i Stoltenbergu, da vidi koje probleme imamo. Zvao sam Plenkovića puno puta, nije imalo smisla. Sada samo službeno - rekao je.

- Imamo izdajnika u svojim redovima. Što nam prijeti, osim njemu osobno? To je izdaja. Moja ustavna dužnost je ono što radi. Ne znam kako će to sve završiti - rekao je.

Na pitanje može li se narušiti ovime pozicija Hrvatske, Milanović je ponovio:

- Rekao sam već, izdajnik.

Što se tiče navoda da premijer ima ambicije u Europskoj uniji, Milanović je rekao da se pita premijera.

- Neće biti predsjednik HDZ-a dovijeka, treba se izvući, pitajte ga, ali kategorički. Neka vam jasno kaže "ne". Govorio je prije izbora, ovo je novi ciklus. Kako drugačije objasniti ovo loptanje Hrvata u BiH? Grlić Radman je trebao lupiti šakom o stol, ali onda se trebaš zamjeriti - rekao je.

- Hrvatska diplomacija pokazuje potpunu pasivnost. Sada kada je sve formalno propalo, Komšić će i dalje biti član Predsjedništva BiH, ja ne vidim načina da ga se u tome spriječi, Hrvata nema dovoljno, i zato su smišljeni mehanizmi i potpisani u Daytonu da se ti ljudi zaštite kao politički entitet, Srbi, Hrvati i Bošnjaci su realnost. Ja se za to borim. Borba sama po sebi ima smisla - poručio je.

Komentirao je i Ustavni sud.

- Ja sam, za razliku od Sanje Barić, sudjelovao u pisanju Ustava. I pravnik sam. Ja da pišem saborskoj većini koja je upravo provela ovu spletku s Upravnim sudom? Da radim budalu od sebe? To ima šanse za uspjeh? Nema. Ništa pošteno i čestito nema šanse za uspjeh. Ustavni sud je izveo državni udar, osporio je volju skoro 400.000 građana da se izmijeni Ustav. Kada se skupe potpisi, nitko nije iznad toga, ni Sabor. Kakav Ustavni sud?! I taj sumnjivi odvjetnik, on govori da će oni preispitivati eventualnu inicijativu za ukidanje Ustavnog suda - rekao je.

