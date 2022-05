'Zadaća zastupnika nije pozivati DORH i institucije na hapšenja... zastupnica mora biti zdrava'

Ne zna čovjek više da li bi plakao ili se smijao, poručila je sa saborske govornice zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin pa oplela po Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću koji još u ministarskoj fotelji drži Marija Banožića.

- Ima kaznenu prijavu jer je svojim osobnim odlukama i utjecajem de facto oštetio državu za višemilijunske iznose te time počinio više kaznenih djela - zloupotrebu položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje i trgovanje utjecajem. Poznato? Da, to je ta uhodana špranca kako rade ministri u vladi Andreja Plenkovića - istaknula je dodavši kako ministri jedan za drugim padaju pod optužbama, a premijer, umjesto da se pokrije po ušima i da ostavku, zove državnu odvjetnicu od koje traži da ne podlegne pritiscima, prijeti joj te joj daje i javne upute da pazi što radi i da to ne procesuira.

- Uz to, premijer ne šljivi ni Ustavni sud. Je li to ta europska politika? U bilo kojoj civiliziranoj EU zemlji zbog toga bi "letio" i premijer i cijela Vlada . A većina nemoralno slijedi vođu što god on radio i govorio. Ostaje ipak mala nada da će državna odvjetnica Hrvoj Šipek ipak odoljeti pritiscima i pohapsiti što prije tu ekipu pa ćemo možda biti korak bliže izborima i oslobođenju od zla zvanog HDZ - poručila je, na što je reagirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

'Mi nismo ovdje da pozivamo na hapšenja'

- Vidim da i vi pozivate na hapšenja, to je neprimjereno, nadovezujete se na predsjednika Republike i očito smo počeli miješati kruške i jabuke. Mi nismo ovdje da pozivamo na hapšenja, ako će netko počiniti kazneno djelo i ako će to biti dokazano, onda će ga se hapsiti - poručio je apeliravši na zastupnike da takve stvari izbjegavaju.

- Jer i vi ste na vlasti u Zagrebu pa će se možda početi uskoro prozivati i vaše kolege da idu u zatvor, a to ne bi bilo dobro - dodao je.

Raukar Gamulin ga je podsjetila da u svojim slobodnim govorima zastupnici mogu govoriti o čemu žele.

- A vas molim da se sustegnete od komentara - odgovorila mu je.

Jandroković joj je poručio da imaju pravo govoriti što žele, ali da zakonodavna vlast i saborski zastupnici ne odlučuju koga će se hapsiti.

- Imenom i prezimenom ste spominjali ljude i govorili o hapšenju, to se tako ne radi. Ima se pravo reći svoje mišljenje, ali nema se pravo prozvati državne institucije da hapse ljude, to nije vaša zadaća. Ovo nije mjesto gdje se poziva DORH i institucije da hapse druge ljude i neću više s vama o tome raspravljati - rekao je predsjednik Sabora.

'Koja li je tajna zdravih država?'

Koja li je tajna zdravih država, upitala je zastupnica Centra Dalija Orešković izmijenivši stihove pjesme "In Corpore Sano" u kojoj se Konstrakta pita koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle.

- Mislim da su u pitanju nezavisne institucije koje čuvaju svoj integritet i riječ struke - dala je odmah i odgovor naglasivši kako u zdravim državama DORH ne sluša političke naloge putem telefonske slušalice.

- USKOK i DORH moraju bolje, ali što bi se dogodilo da stvarno rade bolje i bez pardona pohapse sve koruptivne ministre? Vlada bi pala kao što je odavno i trebala. Ustavni sud po instrukcije odlazi u konobe, gdje Šeparović s Bačićem i drugim HDZ-ovcima uživa u blagodatima dobre ribe. Nemamo državu jer nemamo nezavisne institucije, ali zato imamo etičke kodekse od Vlade do općine, koje služe samo da se njima kao toalet papirom nešto obriše - naglasila je Orešković zaključivši citatom Konstraktine pjesme "i što ćemo sad?"

'Zastupnica mora biti zdrava'

A riječi pjesme srpske predstavnice ovogodišnjeg Eurosonga zna i Jandroković pa joj je uzvratio stihovima.

- A zastupnica mora biti zdrava - dodao je Jandroković.

Predsjednik HDZ-ova Kluba Branko Bačić javio se za povredu Poslovnika poručivši da Orešković omalovažava zastupnike.

- A pri tom zaboravlja reći koji su to bili kriteriji kad je ona, anonimna odvjetnica, došla na čelo jedne državne institucije kao što je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ili kada je bez natječaja dobila posao u Janafu - rekao je.

Nezavisni Hrvoje Zekanović osvrnuo se na Ustavni sud i referendumske inicijative.

- Ustavni sud mora postojati, to je tako u većini demokratskih zemalja. A da li uvijek radi ono što mi želimo? Ne. Pa tako imamo odluku Ustavnog suda s tek jednim izdvojenim mišljenjem, u kojoj je stavio u jednakopravni položaj i zaštitu života i famozno pravo na privatnost, što je van svake pameti, nepravedno, naopako i zlo - rekao je podsjetivši kako je bio inicijator za pokretanje referenduma o Istanbulskoj konvenciji te zaštitu hrvatske kune, ali da ih Mostovi zastupnici, koji sada traže referendum u situaciji pandemije, nisu podržali.

