Obavijesti

News

Komentari 1
VRUĆA JESEN PLUS+

HDZ-ova križaljka u Zagrebu: Traže novog šefa, moguća četiri kandidata, ali svi još šute...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 2 min
HDZ-ova križaljka u Zagrebu: Traže novog šefa, moguća četiri kandidata, ali svi još šute...
Foto: PIXSELL/

Kao najizgledniji kandidati za ogranak spominju se aktualni šef GO Zagreb Mislav Herman, Pavo Kostopeč, koji pripada desnoj struji, Ivan Ćelić, nesuđeni tajnik organizacije i mladi Maksimilijan Šimrak, šef Mladeži

HDZ na jesen ide na unutarstranačke izbore u temeljnim, općinskim, gradskim organizacijama te županijskim organizacijama. Izbori bi se trebali održati od polovice rujna do polovice prosinca, odnosno prvi krug izbora novih predsjednika i potpredsjednika općinskih, gradskih i županijskih organizacija, trebao bi se održati u nedjelju, 26. listopada, a drugi krug 2. studenog. Na lokalnim unutarstranačkim izborima imaju pravo sudjelovati svi članovi HDZ-a upisani u evidenciju članstva HDZ-a do 9. rujna do kada svaki od članova može provjeriti je li upisan u evidenciju članstva HDZ-a odnosno regulirati svoj članski status.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'
STRAŠNO

VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'

Zagrebačka policija objavila je da je 29-godišnjak teško ozlijeđen u napadu. Maskirani napadači udarali su ga tupim predmetom, najvjerojatnije palicom
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića
Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'
NADA BUDISAVLJEVIĆ

Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'

Volimo vas, draga naša Nado. Hvala vam na predivnom prijateljstvu. Počivajte u miru. U vječnost ste se već upisali. A nama ostaju trajna ljubav i nadasve bolno nedostajanje. Vaši Žarko i Milica, poruka je pisca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025