Kao najizgledniji kandidati za ogranak spominju se aktualni šef GO Zagreb Mislav Herman, Pavo Kostopeč, koji pripada desnoj struji, Ivan Ćelić, nesuđeni tajnik organizacije i mladi Maksimilijan Šimrak, šef Mladeži
HDZ-ova križaljka u Zagrebu: Traže novog šefa, moguća četiri kandidata, ali svi još šute...
HDZ na jesen ide na unutarstranačke izbore u temeljnim, općinskim, gradskim organizacijama te županijskim organizacijama. Izbori bi se trebali održati od polovice rujna do polovice prosinca, odnosno prvi krug izbora novih predsjednika i potpredsjednika općinskih, gradskih i županijskih organizacija, trebao bi se održati u nedjelju, 26. listopada, a drugi krug 2. studenog. Na lokalnim unutarstranačkim izborima imaju pravo sudjelovati svi članovi HDZ-a upisani u evidenciju članstva HDZ-a do 9. rujna do kada svaki od članova može provjeriti je li upisan u evidenciju članstva HDZ-a odnosno regulirati svoj članski status.
