HDZ-ova većina sve točke rasprave o otpadu stavila pod jednu: 'Sve guraju pod tepih'

Izvanredna sjednica Sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike zbog opasnog otpada u Gospiću, počela je u četvrtak žustrom raspravom nakon što se oporba usprotivila prijedlogu predsjednika Sabora da se rasprava o točkama dnevnog reda objedini, a što su vladajući podržali.

Prijedlog predsjednika Sabora naposljetku je podržan glasovima 78 zastupnika vladajuće većine, dok su 53 iz redova oporbe glasala protiv, stoga će se o svim točkama dnevnog reda raspravljati objedinjeno.

"Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava", poručila je Marija Selak Raspudić (Drito) nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković predložio objedinjavanje rasprave o sva četiri zaključka koja je predložio predsjednik Republike.

Selak Raspudić ustvrdila je kako su predložene točke dnevnog reda, kao što su dijalog s građanima, nadzor hitne sanacije otpada i imenovanje novog glavnog državnog inspektora, potpuno odvojene teme povezane situacijom u Gospiću.

"Zato što se vama žuri da se sve ovo stavi pod tepih i završi ne može biti dovoljan razlog da uništite raspravu i da nas onemogućite da o tako važnim temama pojedinačno raspravljamo i damo im, nakon onog skandala u Gospiću, dovoljan prostor da se o njima pojedinačno čuje", naglasila je.

I ostatak oporbe zatražio je da se svaki predloženi zaključak raspravi odvojeno.

"Smatramo da je svaka od ovih točaka izuzetno bitna za daljnji razvoj događaja i pitanje sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali i svih drugih koji su nastali u proteklih 10 godina. Građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točki čuti izjašnjavanje svakog zastupnika. Ne žuri nam se, vremena imamo", kazala je Sandra Benčić (Možemo!).

Grmoja: Znamo da pod svaku cijenu želite da ovo što prije završi, ali ova tema za vas neće završiti

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja rekao je da vladajući žele da sjednica što prije završi, ali da "ova tema za vas neće završiti".

"Svakoj točki treba dati priliku da se o njoj pojedinačno raspravi i navedu argumenti", zatražila je i Marijana Puljak (Centar).

Oporbeni zastupnici s lijeve strane sabornice na svojim su saborskim klupama istaknuli poruke "Zakopana odgovornost" s fotografijom premijera Andreja Plenkovića te "Ja volim Liku".

Milanović je za raspravu na izvanrednoj sjednici predložio četiri zaključka zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš.

Njima traži da se odmah započne s postupkom trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću te na stalni nadzor onečišćenja, da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama te da imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata. Traži također od Državnog inspektorata da odmah započne s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način.

Predsjednik Sabora sjednicu je sazvao za danas i sutra. Ovisno o trajanju današnje rasprave, za sutra je predviđen njezin nastavak ili tek glasanje o zaključcima. A da bi zaključci bili usvojeni, potrebna je podrška većine od 76 zastupnika.