HDZ-ova vertikala moći oporbu asimilira kao čuveni Borgovci

Uvrijedio se premijer kada je Dario Zurovec otvoreno rekao da prelazi u vladajuću većinu jer inače mora satima sjediti i čekati po ministarstvima i birokracija koči projekte jer uvijek nedostaje neki papir. To je samo neugodna i tužna istina koja, naravno, nije po volji premijera i šefa HDZ-a. Ali ako se nešto skriva pod tepihom, ne znači da je nestalo i da ga nema. Prije manje od godinu dana su bili lokalni izbori, a upravo HDZ-ovci su govorili o važnosti “vertikale”. Upravo su oni uveli taj pojam. A to znači da je najbolje da HDZ ima vlast od općine, pa grada, preko županije do Vlade. Jer Vlada postavlja i čelnike velikih javnih poduzeća poput onih koji grade ceste, nasipe, luke, osigurava opskrbu strujom...

