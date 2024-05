HDZ-ovac i SDP-ovac se nakon izbora posvađali oko 200 eura: 'Ušuljao se debelo iza ponoći...'

Ušuljao se iza ponoći da preuzme zasluge za neodređeni posao - tvrdi prvi.

Bio sam na terenu - odvraća drugi.

Nemoralno je uzeo 200 eura - opet će prvi.

Preispitaj svoju savjest - nije ostao dužan drugi.

Prvi je Saša Šimunović, šef vrgoračkog SDP-a. Drugi je Marko Kalajžić, šef vrgoračkog HDZ-a. Razlog svađe? Lova od izbora.

SDP-ov Šimunović oglasio se na Facebooku s dramatičnim naslovom: 'Zar obraz vrijedi 200 eura?', poručivši da je podnio žalbu Gradskom izbornom povjerenstvu Vrgorac (GIP) na moguće nezakonito i nemoralno ponašanje člana Proširenog izbornog povjerenstva Vrgorac. Član u pitanju je Marko Kalajžić, predsjednik lokalnog HDZ-a. Prošireno izborno povjerenstvo je zaduženo za zakonitu provedbu i nadzor izbora, a SDP-ovac elaborira kako taj posao iziskuje ogroman rad i trud svih članova od rane zore do kasnih noćnih sati. Tu svaka stranka postavlja svoje najiskusnije, najstručnije i najmoralnije ljude, a HDZ-ovac se, tvrdi Šimunović, cijeli izborni dan nije pojavio na poslu i ostavio je na cjedilu ostale kolege.

- Ali to nije sve, dotični se lukavo debelo iza ponoći ušuljao u prostorije GIP-a kad su već umorni članovi GIP-a Vrgorac i Proširenog Povjerenstva završavali izuzetno stresan i težak cjelodnevni izborni posao sa sebičnom i licemjernom namjerom da sa svojim potpisom u Konačan Zapisnik preuzme dio zasluga za svoj neodrađeni, a njihov odrađeni posao, te da na kraju nemoralno i moguće nezakonito uzme 200 EURA dnevnice koje svakom članu tog povjerenstva pripada - ističe SDP-ovac.

Dodaje da se dio članova GIP-a pobunio, ali Kalajžića to nije omelo, već je svojim postupkom pljunuo i na preko 250 članova biračkih odbora širom okolice koji su pošteno zaslužili svoje dnevnice. Dalje govori kako ne poštuje institucije i kako je uzeo ono što nije zaslužio preko leđa drugih.

HDZ-ovac mu nije ostao dužan. Uzvratio je paljbu objavom na svom Facebook profilu, poručivši da je sretan kao malo dijete jer je čiste savjesti obavljao svoj posao. Tvrdi da je osobno obilazio većinu birališta na području grada kao član i predano radio kako bi izbori prošli u najboljem redu. Usput imenuje SDP nakaradnom strankom, govori da su Rijeke pravde otišle u ponore i podbada izvjesnu prosvjetnu radnicu da je u isto vrijeme ispravljala testove iz matematike. Nećemo u detalje, ionako se već sad teško snaći.

Javili smo se SDP-ovom Šimunoviću i zamolili ga za više detalja ove svađe oko 200 eura naknade. U poruci nam je napisao da je to za njega završena priča i nema što dodati.

HDZ-ov Kalajžić je bio razgovorljiviji. Uhvatili smo ga u polju dok je plijevio lozu, a on kaže da je sve odgovorio na Facebooku. Ipak, kaže da se nije ušuljao poslije ponoći u prostorije GIP-a, već se vratio oko 19 sati.

- Bio sam na terenu, mogu biti na terenu kao član, to sam i pitao predsjedništvo GIP-a. Došao sam oko 19 sati i tada me napalo. Savjesno sam obavljao posao. Ma meni je takvih puna kapa, ostvario sam 900 glasova prednosti, to je njima nedohvatljivo. Oni su uvrijeđeni - zaključio je Kalajžić.