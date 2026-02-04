HDZ-ovac o dočeku u Zagrebu: 'Jedini udar koji se dogodio je onaj na zdravi razum...'

„Očito gradonačelnik živi u nekom svom paralelnom svemiru jer nikakvog udara nije bilo, dapače, jedino što ste mogli vidjeti su slike ljudi, mahom mladih ljudi koji s ponosom slave uspjeh naše reprezentacije”, kazao je Šimrak u slobodnom iznošenju stajališta, referirajući se na jučerašnju izjavu zagrebačkog gradonačelnika o udaru države na grad.

Tezu o udaru države na grad ponovila je danas u slobodnom govoru i zastupnica Možemo! Draženka Polović. „Svjedočili smo otvorenom odustajanju Vlade od parlamentarne demokracije, od ponedjeljka Vlada konačno i definitivno negira legitimnu vlast Grada Zagreba, svjesno i namjerno krši Ustav i šalje poruku koja je pogubna: da svaki nelegitimni čin, shodno tome i čin nasilja, postaje legitiman ako je posredovan voljom Vlade”, kazala je Polović.

„Jedini udar koji se dogodio je onaj na zdravi razum, svjedočili smo nažalost nevjerojatnom presedanu gdje si je gradska vlast uzela za pravo, cenzurom i zabranama, ograničavati proslave naših sportskih uspjeha pod krinkom nekakve borbe protiv izmišljene ustašizacije i radikalizacije društva”, rekao je Šimrak.

Pritom je teze o tome da je riječ o nekakvoj igri HDZ-a i Thompsona te da je Thompson režimski pjevač nazvao deplasiranima. „Po toj logici ispada da je prošle godine isti taj Thompson bio režimski pjevač i radikalno lijeve gradske vlasti u Zagrebu jer je isto tako nastupao na dočeku naših rukometaša”, kazao je.

Šimrak tvrdi da zaključak zagrebačke Gradske skupštine iz studenoga prošle godine, na koji se pozivaju SDP i Možemo!, nije obvezujući i nema provedbenog roka, ne proizvodi normativne učinke i nije podloga za primjenu u Gradu Zagrebu, Zagrebačkom holdingu ili gradskim ustanovama.

S druge strane, dodaje, zaključkom Vlade kojim je preuzela organizaciju dočeka za brončane rukometaše, Vlada nije preuzela gradske ovlasti niti suspendirala Grad.

Javni red i sigurnost nisu u nadležnosti Grada, nego države, država ima ustavnu obvezu omogućiti javno okupljanje od nacionalnog značaja i policija ne 'zabranjuje’ komunalnim redarima, već svatko radi u okviru svojih zakonskih ovlasti, rekao je Šimrak i poručio Možemo i SDP-a da bi im bilo pametnije baviti se komunalnim temama, a ne zabranama i cenzurom.