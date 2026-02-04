Obavijesti

News

Komentari 7
OPLEO PO TOMAŠEVIĆU

HDZ-ovac o dočeku u Zagrebu: 'Jedini udar koji se dogodio je onaj na zdravi razum...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HDZ-ovac o dočeku u Zagrebu: 'Jedini udar koji se dogodio je onaj na zdravi razum...'
Zagreb: HDZ o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak (HDZ) odbacio je u srijedu tvrdnje iz stranke  Možemo!  da je država preuzimanjem organizacije dočeka rukometaša napravila udar na grad, ustvrdivši kako je jedini udar koji se dogodio onaj na zdrav razum

Admiral

„Očito gradonačelnik živi u nekom svom paralelnom svemiru jer nikakvog udara nije bilo, dapače, jedino što ste mogli vidjeti su slike ljudi, mahom mladih ljudi koji s ponosom slave uspjeh naše reprezentacije”,  kazao je Šimrak u slobodnom iznošenju  stajališta, referirajući se na jučerašnju izjavu zagrebačkog gradonačelnika o udaru  države na grad.

Tezu o udaru države na grad ponovila je danas u slobodnom govoru i zastupnica Možemo!  Draženka Polović. „Svjedočili smo otvorenom odustajanju Vlade od parlamentarne demokracije, od ponedjeljka Vlada konačno i definitivno negira legitimnu vlast Grada Zagreba, svjesno i namjerno krši Ustav i šalje poruku koja je pogubna: da  svaki nelegitimni čin, shodno tome i čin nasilja, postaje legitiman ako je posredovan voljom Vlade”, kazala je Polović. 

'NIŠTA NIJE SPORNO' Jandroković: 'Vjerujem da bi moguća ocjena ustavnosti oko dočeka išla u korist Vladi'
Jandroković: 'Vjerujem da bi moguća ocjena ustavnosti oko dočeka išla u korist Vladi'

„Jedini udar koji se dogodio je onaj na zdravi razum, svjedočili smo nažalost nevjerojatnom presedanu gdje si je gradska vlast uzela za pravo, cenzurom i zabranama, ograničavati proslave naših sportskih uspjeha pod krinkom nekakve borbe protiv izmišljene ustašizacije i radikalizacije društva”, rekao je Šimrak.

Pritom je  teze o tome da je riječ o nekakvoj igri HDZ-a i Thompsona te da je Thompson režimski pjevač nazvao deplasiranima.  „Po toj logici ispada da je prošle godine isti taj Thompson bio režimski pjevač i radikalno lijeve gradske vlasti u Zagrebu jer je isto tako nastupao na dočeku naših rukometaša”,  kazao je.

'GRAĐANI SU PROFITIRALI' Habijan o dočeku: 'Zaključak zagrebačke Gradske skupštine je čudnovati kljunaš, čušpajz...'
Habijan o dočeku: 'Zaključak zagrebačke Gradske skupštine je čudnovati kljunaš, čušpajz...'

Šimrak tvrdi da zaključak zagrebačke Gradske skupštine iz studenoga prošle godine, na koji se pozivaju SDP i Možemo!, nije obvezujući i nema provedbenog roka, ne proizvodi normativne učinke i nije podloga za primjenu u Gradu  Zagrebu, Zagrebačkom holdingu ili gradskim ustanovama.

S druge strane, dodaje, zaključkom Vlade kojim je preuzela organizaciju dočeka za brončane rukometaše, Vlada nije preuzela gradske ovlasti niti suspendirala Grad.

Javni red i sigurnost nisu u nadležnosti Grada, nego države, država ima ustavnu obvezu omogućiti javno okupljanje od nacionalnog značaja i policija ne 'zabranjuje’ komunalnim redarima, već svatko radi u okviru svojih zakonskih ovlasti, rekao je  Šimrak i poručio  Možemo i SDP-a da bi im bilo  pametnije baviti se komunalnim temama,  a ne zabranama i cenzurom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.
120 policajaca u lovu na dilere. Prvi detalji akcije: Zaradili su milijune, prali lovu kroz stanove
OGLASIO SE USKOK

120 policajaca u lovu na dilere. Prvi detalji akcije: Zaradili su milijune, prali lovu kroz stanove

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.
OTKRIVAMO Nestali kamioni kojima su dovozili smeće i skupi Mercedes S klase Monike Šincek
MULJAŽA U GOSPIĆU

OTKRIVAMO Nestali kamioni kojima su dovozili smeće i skupi Mercedes S klase Monike Šincek

Dok su Šinceki bili u zatvoru, nestali su kamioni i miješalice kojima su dovozili i zakapali otpad. Nema ni dva Mercedesa i BMW-a na koje je odvjetništvo upisalo mjere zbog naknade štete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026