HDZ-ovac optužen da je tjerao plesače uz povik 'Ubij Srbina' postao šef kotarskog vijeća

Jakov Ćaleta, 40 - godišnji mladi lav iz HDZ-a, postao je predsjednik Vijeća Gradskog kotara Blatine-Škrape. To ne bi bila neka vijest da se ne radi o čovjeku koji je prije mjesec dana optužen da je u toj istoj četvrti, s još nekoliko ljudi, navukao fantomku na glavu i išao tjerati osmero plesača iz Novog Sada, vukovarskog branitelja Marka Veselinovića i goste koji su bili na Danima srpske kulture u Splitu.

Ćaletu se tereti za nasilničko ponašanje iz mržnje, kazneno djelo za koje se može dobiti od pet mjeseci do pet godina zatvora. Tužiteljstvo vjeruje da je bio dio ekipe od 50 muškaraca koji su tako istjerala ljude iz gradskog prostora uz urlanje 'Za dom spremni!', 'Ovo je Hrvatska', 'Ubij Srbina' i slično. Unatoč optužnici i uhićenju, sad vodi taj tradicionalno SDP-ov kotar.

Bio jedini kandidat

Luda je priča i kako je HDZ uopće došao u poziciju da ima svi sedam vijećnika u tom kotaru i izabere Ćaletu za predsjednika. HDZ je jedini uopće imao listu za taj kotar i svih 253 važećih listića od ukupno 4.117 birača su bili za njih. Kotar je inače bio dugogodišnja "utvrda" SDP-a i uvijek su tamo pobjeđivali. Ali onda se, kako nam kažu iz koalicije SDP-Centar-Možemo, dogodila sabotaža.

Kotar Blatine-Škrape je niz godina vodio Davor Matijević, koji je izašao iz SDP-a nakon burnih sukoba. U lijevoj koaliciji kažu da je Matijević nagovorio jednu svoju poznanicu koja je u SDP-u da povuče svoju kandidaturu s kotarske liste i ona je to učinila šest minuta prije ponoći. U ponoć je isticao rok za predaju lista. Predstavnik koalicije je čak imao i rezervnu osobu, ali je stigao u izborno povjerenstvo u ponoć i minutu i zakasnio. Tako je lijeva lista bila nepravovaljana, ostala je samo HDZ-ova koja je osvojila vlast s 253 glasa, a HDZ-ovci su izabrali Ćaletu za predsjednika.

Povjerenik civilne zaštite

Ćaleta je inženjer građevinarstva, radio je kao voditelj gradilišta, a postoji i priča da je imao problema s braćom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, iako mu je Šuta predsjednik stranačkog ogranka. Ćaleta od 5. listopada 2025. vodi kvartovski HDZ, odnosno šef je HDZ-ovog ogranka kotara Blatine-Škrape. Dio stranačkih kolega za 24sata kaže da ima dobre ideje, ali da često na tome stane kad je u pitanju realizacija. Ćaleta je godinama bio i povjerenik civilne zaštite Grada Splita za Gradski kotar Blatine-Škrape. Tako je, čovjek uhićen zbog toga što je navodno navukao fantomku na glavu i otišao tjerati osmero 18 - godišnjaka iz folklornog društva iz Novog Sada i vukovarskog branitelja Marka Veselinovića, jedno je vrijeme bio povjerenik za zaštitu ljudi u kotaru. Našli smo odluku iz 2017. i 2020. godine, one kad je bio najgori dio pandemije. Njegov posao je bio nešto kao produžena ruka Stožera civilne zaštite, a 2020. je na toj funkciji i mobiliziran pa je sudjelovao u nadzoru provođenja mjera, odluka i uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite. Sad se pak našao u drugoj situaciji, umjesto da pazi na sigurnost, sumnjiči ga se za kazneno djelo u sklopu kojeg je kod mladih iz Novog Sada pobudio 'osjećaj ugroze i poniženosti'.