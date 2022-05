HDZ-ovac 'pegla' situaciju sa šefovim pozivom DORH-u: 'Tema Milanovića je bila usput'

Svi svjedočimo zadnjih više od mjesec dana doista nečuvenom pritisku od strane najvišeg državnog dužnosnika, odnosno predsjednika RH na pravosudne institucije, koji vrlo lakonski poziva na pokretanje istraga protiv ministara i saborskih zastupnika. Možemo se prisjetiti njegovog postupanja u vrijeme kad je bio premijer i kada je govorio da je normalno i uobičajeno da predsjednik Vlade bude upoznat s tajnim izvidima i predistražnim radnjama, što je protivno zakonu. A ovo je samo nastavak pritiska na pravosuđe, odgovara predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću HDZ-ov saborski zastupnik Damir Habijan.

Naglašava kako predsjednikovo pozivanje na rušenje Vlade, ukidanje Ustavnog i na građanski neposluh nije zapamćeno ni u jednoj demokratskoj državi na svijetu.

- Vrlo je jasno odakle dolaze pritisci na pravosuđe i da HDZ nema nikakav utjecaj, štoviše, i dalje će podupirati samostalno i neovisno pravosuđe. Treba samo pogledati protiv koga su sve zadnjih mjeseci pokrenuti postupci - istaknuo je.

Na pitanje nije li i premijer Andrej Plenković napravio korak više pozivom prema glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj-Šipek, što je sam otkrio, Habijan poručuje kako je normalno da predsjednik Vlade surađuje s državnim odvjetništvom po pitanju niza tema. Pa je malo "popeglao" cijelu situaciju s tim telefonskim pozivom. Naime, Habijan danas tvrdi da je premijer o temi Milanovićevih izjava i javnih poziva prema DORH-u da istraži ministra obrane Marija Banožića i zastupnika Hrvoja Zekanovića razgovarao usput. Govori o sastanku, a Plenković o pozivu.

'Tema sastanka je bila arbitraža, a onda ju je premijer informirao o onome što predsjednik države radi'

- Konkretno, tema njihova sastanka je bila oko postojeće nove arbitraže koja je u tijeku, konkretno jedan slučaj američkih investitora koji imaju slučaj s hotelom na Supetru, a gdje je DORH zakonski zastupnik RH i najnormalnije je da predsjednik Vlade prethodno razgovara s državnom odvjetnicom i DORH-om kakav će stav zauzeti u arbitraži po tom pitanju. Naravno da se onda tu mogu provući i neke druge teme - istaknuo je.

Na opasku novinara da premijer zadnja dva dana nije spominjao nikakav sastanak oko arbitraže nego da je sam govorio kako je dignuo telefon i nazvao Hrvoj Šipek upravo povodom Milanovićevih izjava, odnosno zbog toga što DORH javno ne reagira na njih i što imaju dvostruke kriterije kad su u pitanju on osobno i Milanović, Habijan je ponovio kako je tema sastanka bila arbitraža, a da ju je tom prilikom premijer informirao o onome što radi predsjednik države.

- Ako je nekome normalno što radi predsjednik države, ja moram kao odvjetnik i pravnik reći da to nije normalno - rekao je.

Na pitanje zašto bi premijer uopće trebao informirati državnu odvjetnicu o izjavama predsjednika koje su javno dostupne i koje preko medija može čuti i pročitati te nije li i to isto utjecaj na pravosuđe, Habijan ponavlja kako su razgovarali o drugoj temi, a onda usputno i o ovoj.

- Normalni razgovor nije nikakav utjecaj. Pritisak i utjecaj je upravo ovo što radi predsjednik države. Da konstantno koristi svaku priliku svaki dan da govori koje ministre i zastupnike treba istraživati, a da ne ulazimo u kvalifikacije toga kako se obraća bilo kome. Mislim da je to pritisak - kaže.

Na pitanje što je točno predsjednik Vlade rekao glavnoj državnoj odvjetnici, Habijan poručuje da ne zna jer nije bio prisutan.

- Ja vam odgovorno tvrdim koja je bila tema sastanka i kažem što je rekao i sam predsjednik Vlade da ju je informirao o tome što radi predsjednik države - rekao je.

Kako, kojim riječima ju je informirao, pitali su novinari, no Habijan je ponovio da on to ne zna. Na opasku da ga je valjda premijer informirao što je točno rekao glavnoj državnoj odvjetnici kad ga je danas poslao pred medij, Habijan poručuje kako nije bio prisutan te ne zna.

- Govorim vam kontekst i mislim da se jedan razgovor između predsjednika Vlade s državnom odvjetnicom o temi arbitraže i ovo što radi predsjednik države na svakoj svojoj presici i proziva sve koji mu stanu na žulj ne može povezivati. Normalna je stvar da predsjednik Vlade i glavna državna odvjetnica komuniciraju, a na koji način, to prepuštam njima, ne mogu ulaziti u to jer nisam bio prisutan - kaže.

Novinari su ga upitali zašto onda govori novinarima i javnosti o toj temi.

- Pa govorim vam što je bila tema sastanka jer ste povukli paralelu da je jednako ovo što radi predsjednik države i što radi predsjednik Vlade, što je potpuno netočno - rekao je.

Na ponovnu opasku novinara kako premijer prethodna dva dana nije davao nikakav kontekst nego naprotiv, govorio je kako je Hrvoj Šipek zvao upravo kako bi joj ukazao na predsjednikove izjave, da ih ne sluša te da ne može imati dvostruke kriterije, Habijan se ponovno vraća na Milanovića.

'Opoziv predsjednika nije bila tema ni neće'

- Predsjednik države, isto pravnik po struci, vrlo dobro zna na koji način se treba, ako ima nekih sumnji da je netko počinio kazneno djelo, postupati. To se sigurno ne radi svaki dan putem medija na presicama i prigodama na kojima se pojavi. To nije način - poručuje i naglašava kako razgovor s glavnom državnom odvjetnicom nije pritisak.

- Ponavljam, to nije bila tema razgovora, tema je bila nešto sasvim drugo - rekao je.

S obzirom da smatraju da predsjednik ruši ustavno-pravni poredak, da radi pritisak na pravosuđe, da je ruski agent novinari su ga upitali i hoće li onda HDZ pokrenuti njegov opoziv.

- Nismo o tome razmišljali, to nije bila tema i neće. Javnost vrlo dobro vidi što predsjednik države radi i u konačnici će građani pokazati svoje mišljenje na izborima. Nije dobro što je predsjednik države ušao u cipele oporbe. On je i moj predsjednik i vaš i svih građana ove države, a ne samo oporbe, a tako se ponaša - rekao je.

