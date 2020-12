HDZ-ovci izabrali za lokalnog šefa čovjeka koji nije u članstvu HDZ-a! Morali poništiti izbore

Ilija Tokić mladi je stranački kadar u općini pored Zaprešića. Tvrdi da je već 10 godina lojalni član. Ali pristupnica se negdje zagubila pa ga u evidenciji nema. Vrh HDZ-a je sve provjerio, pa je na kraju izgubio fotelju

<p>Ma nemoguće. Nije realno da bi se tako nešto dogodilo. Bile su to reakcije HDZ-ovaca kada smo se krenuli raspitivati o informaciji da je za člana lokalnog HDZ-a izabran čovjek koji uopće nije član stranke. </p><p>Mladi <strong>Ilija Tokić</strong> na unutarstranačkim izborima je izabran za predsjednika općinske organizacije u Brdovcu pored Zaprešića. Općina ima nešto više od 11.000 stanovnika, Tokić je bio jedini kandidat, a na izbore je izašlo 66 HDZ-ovaca. A onda je stigla i službena potvrda iz Središnjeg izbornog povjerenstva HDZ-a. </p><p>- Utvrdili smo da neki od izabranih kandidata nisu upisani u evidenciju članstva HDZ - stoji među ostalim u obrazloženju poništenja unutarstranačkih izbora u Brdovcu.</p><p>Ako se netko želi kandidirati ili glasati na izborima u HDZ-u, ima sasvim logičan preduvjet: mora biti član stranke. I to mora biti službeno zavedeno u evidenciji. I to na dan raspisivanja unutarstranačkih izbora.</p><p>Ali u toj evidenciji nema Tokića i još jednog izabranog u druga stranačka tijela Brdovca. I ne samo to, u toj općini su se kandidirali za lokalni gradski odbor i članovi koji su istovremeno bili u općinskom izbornom povjerenstvu. I to je dodatni razlog poništenja izbora, stoji u odluci koju potpisuje predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva<strong> Damir Sesvečan.</strong></p><p>- Član sam HDZ-a već 10 godina i za to imam dokaze. Sve ostalo su laži i insinuacije - kazao nam je kratko i ljubazno Tokić uz opasku da nema više što dodati.</p><p>Pitamo zašto su onda poništeni izbori, a on kaže da to nema veze sa članstvom nego sa "drugim dijelom proceduralne odluke". Nije nam htio reći hoće li se ponovno kandidirati na ponovljenim izborima, nego se ispričao gužvom na poslu. On je inače bio i tajnik brdovečke organizacije. </p><p>Predsjednik HDZ-ova Središnjeg izbornog povjerenstva Damir Sesvečan nam je potvrdio da su izbore poništili i zato jer Tokić nije u evidenciji članstva.</p><p>- To ne znači da nije član. On nam je dostavio i pristupnicu, ali nije unesen u evidenciju na lokalnoj razini. Mi smo morali poništiti izbore jer su pravila jasna. Svaki član koji bira ili želi biti biran, mora biti u stranačkoj evidenciji članstva. Zato smo i pozivali sve da provjere prije izbora jesu li u evidenciji, ali to očito neki nisu učinili - kaže Sesvečan.</p>