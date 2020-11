Mister 100 posto: Kuščević na Braču dobio 47 od 47 glasova

Dan nakon lokalnih izbora u HDZ-u gdje je kao jedini kandidat dobio sve glasove u Nerežišćima, Povjerenstvo za sukob interesa objavilo je odluku na 17 stranica u kojoj opisuju zašto su ga kaznili sa 6000 kuna

<p><strong>Lovro Kuščević </strong>bivši je ministar, ali i bivši saborski zastupnik, no sada je postao novi šef općinske organizacije HDZ-a u Nerežišćima na Braču.</p><p>Na lokalnim izborima HDZ-a u nedjelju je bio jedini kandidat za predsjednika. Kako prenosi <a href="https://bracdanas.com/zanimljivosti/lovro-kuscevic-jednoglasno-izabran-za-predsjednika-hdz-a-u-nereziscima-predsjednik-hdz-a-andrej-plenkovic-nije-on-za-nista-jos-kriv-i-ima-sva-prava-da-se-kandidira/" target="_blank">Brač danas</a>, dobio je 100 posto svih glasova. Od 71 člana koji imaju biračko pravo u općini, na HDZ-ove izbore je izašlo njih 47 i svi su dali glas Lovri.</p><p>Unatoč istragama, premijer je rekao kako on još za ništa nije kriv.</p><p>- Očito ima podršku u Nerežišćima. Ako se nije nitko drugi htio kandidirati, nego on, to je sve - rekao je premijer o Kuščevićevoj kandidaturi na Braču.</p><p>Inače, dan nakon lokalnih izbora u HDZ-u, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa objavilo je svoju odluku na 17 stranica u kojoj pak oni kažu da je Kuščević kriv za sukob interesa vezano uz svoju imovinu.</p><p>Kaznili su ga sa 6000 kuna, ali eto skidat će mu 1000 kuna mjesečno.</p><p>Cijelu odluku pročitajte <a href="https://www.sukobinteresa.hr/hr/odluke/lovro-kuscevic-p-211-19-konacna-odluka" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a></p><p>Katarina Štambuk i Dinko Martinović potpredsjednici su HDZ-a u Nerežišćima. Oni su dobili 39 i 37 glasova. </p>