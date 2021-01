Da sam pristao na njihovu igru, da sam se odlučio biti uhljebljen, ne bih mogao spavati. Pljunuo bih na sve što sam radio i na sve vrijednosti za koje se zalažem.

Kaže nam to nezavisni vijećnik Viktor Šimunić iz zagorskog grada Oroslavja. Odlučio je ekskluzivno za 24sata progovoriti o načinu na koji ga je HDZ pokušao kupiti i što su mu nudili. Šimunića ste već upoznali. Lani je napravio analizu na koji način novac odlazi lokalnim političarima. Na Badnjak smo objavili kako je uspio dobiti od Stožera propusnicu za odlaska na misu u Zagreb dok ju njegov susjed nije mogao dobiti za dolazak nepokretnoj majci.

Nakon afere s namještanjem poslova njihova gradonačelnika Darka Puljašića u Požegi i nekretninske afere župana Ive Žinića, sada je u novu aferu s nemoralnom ponudom za Šimunića upleten član predsjedništva HDZ-a Žarko Tušek. Tušek je i saborski zastupnik i predsjednik krapinsko-zagorskog HDZ-a.

Šimunić nam je ispričao da ga je na razgovor s Tušekom zvao HDZ-ov gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak. Našli su se u klijeti gradonačelnika iznad Oroslavja u subotu, 16. siječnja.

Šimunić nam kaže da su mu ponudili da on na svibanjske izbore u županiji ide s nezavisnom listom koja bi bila centrističko-lijeva i da tako odnese glasove SDP-u. Krapinsko-zagorska županija je inače utvrda SDP-a i vodi ju njihov župan Željko Kolar. HDZ-ovci su Šimuniću rekli kako bi mu tajno pomogli financirati tu kampanju, iako to zakon izričito zabranjuje.

Ponudili su mu da nakon izbora bude partner HDZ-u. Prvo su mu rekli da može biti potpredsjednik županijske Skupštine, ali Šimunić je, kaže, namjerno to odbio da vidi hoće li mu ponuditi još više.

I Tušek je zatim iznio cijeli plan i ponudio javne funkcije, kaže Šimunić.

- Tušek je pričao većinu vremena. Za kampanju mi je ponudio logistiku, informacije, marketinšku pomoć, da će mi srediti 25.000 plakata ako trebam. Naravno, za naš dogovor se nije smjelo znati. A onda, nakon izbora, moja lista bi trebala podržati HDZ-ovu platformu koja bi skinula sadašnjeg župana na vlasti. Tušek mi je rekao da biram što hoću, koje pročelničko mjesto želim. Ili da biram neku drugu instituciju ako je želim voditi, Park prirode Medvednica, Centar za prirodu u Zagorju.... Gredičak mi je poručio da samo trebam reći što želim i što mi odgovara – svjedoči nam Šimunić.

Ove optužbe su ozbiljne. SDP-ova gradonačelnika Vukovara Željka Sabu je prije sedam godina snimila tadašnja HDZ-ova vijećnica Marija Budimir. Sabo je u zamjenu za podršku nudio i novac i mjesta u Nadzornim odborima gradskih tvrtki. Tajna snimka koju je napravila Budimir je priznata na sudu. U konačnici je Sabo osuđen na osam mjeseci zatvora i to je odslužio.

U ovom slučaju bi se HDZ-ovi Tušek i Gredičak mogli naći pod lupom istražitelja zbog pokušaja trgovanja utjecajem i zlouporabe položaja, ali i kršenja zakona koji propisuje da je zabranjeno financiranje izbornih kampanja preko posrednika. I pročelnici i ravnatelji ustanova se u županijama moraju birati na javnom natječaju, a ta mjesta znače i iznadprosječne plaće.

- Bilo mi je nevjerojatno da tako olako nude mjesta. Pa kako ja mogu biti ravnatelj Parka prirode, ja nisam te struke, ne znam ništa o tome, ne znam niti razlikovati sve vrste drveća na Medvednici. A oni bi mi dali da budem ravnatelj?! Isto vrijedi i za pročelnička mjesta. Zato nam toliko i buja administracija, zato i imamo afere, jer se tako postavljaju nekompetentni ljudi stranačkom trgovinom. Tome treba doći kraj. Nadam se da će više onih koji su se našli u sličnoj situaciji kao i ja ili su nagovarani na korupciju izaći u javnost i da svi shvatimo da je takvo ponašanje neprihvatljivo – obrazlaže Šimunić zašto je odlučio cijeli slučaj otkriti javnosti.

Javni interes je da se ne igraju ovakve zakulisne igre, da se na odgovorna mjesta postavljaju kompetentni ljudi, smatra ovaj vijećnik. Šimunić kaže da kritizira i rad SDP-ova župana Željka Kolara i ne podržava ga politički.

- Ne radim ovo zbog toga da SDP sačuva svog župana. Ali ako netko loše radi, onda ga je normalan, politički način rušiti argumentima, kritikama i na poštenim izborima. A ne korupcijom i kupovinom – kaže Šimunić.

Na kraju sastanka su mu Tušek i Gredičak poručili da razmisli, da je sve na stolu i da se treba odlučiti, te su se trebali naći još jednom.

- Ali nisam imao želuca. Nisam mogao prolaziti to još jednom i sastajati se tim ljudima. Nisam htio u tome sudjelovati. Oni su došli s pričom o novom, poštenijem Zagorju koje nam je potrebno, a odmah nude uhljebljivanje - zaključuje Šimunić.

Treba napomenuti da je Šimunić, prije samog sastanka s Tušekom i Gredičakom, novinaru 24sata poslao mail u kojem je najavio da ide na sastanak. U mailu je unaprijed opisao da očekuje da će mu dati neku vrstu ponude jer kritizira HDZ u gradu i na nacionalnoj razini. Napisao je da će što god ponude, tražiti još više kako bi vidio dokle su spremni ići. I da će o svemu obavijestiti javnost.

- To ću napraviti isključivo samo da prikažem medijima, ujedno i narodu, na koji način HDZ funkcionira. Moj cilj je korak po korak mijenjati takav nakaradan sustav. Stoga mi apsolutno nije cilj primiti mito a niti uhljebske pozicije - napisao nam je dan prije sastanka.

HDZ-ovci Žarko Tušek i Emil Gredičak su nam potvrdili da su sudjelovali na sastanku, ali obojica negiraju da su nudili tajno financiranje u kampanji, te pročelnička i ravnateljska mjesta.

- Ma dajte, gospodine... To je notorna glupost i najnotornija laž koju sam u životu čuo. Apsolutno nismo ništa nudili, razgovarali smo normalno o suradnji. Nije bilo riječi o funkcijama, pozicijama, ništa, ništa, ništa. Kažem vam to kao čovjek koji ima svoje ljudske vrijednosti i moral – rekao nam je Tušek koji tvrdi da je Šimunić inicirao sastanak, iako vijećnik tvrdi obratno.

Veoma slično je reagirao i Gredičak kada smo ga pitali jesu li pokušali kupiti Šimunića i nudili mu funkcije.

- To nije točno i apsolutno odbijam insinuacije u tom smjeru. Niti možemo mi to raditi, niti smo takvo nešto pokušali. Mi smo razgovarali normalno o potencijalnoj suradnji, ne bi nikada nudili takvo što. To me jako vrijeđa, to je neistina. Neugodno sam iznenađen da je vam je Šimunić nešto takvo rekao – kaže Gredičak.