Iza zatvorenih vrata sastat će se saborski Odbor za pravosuđe

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe, Nikola Grmoja, objavio je kako na zahtjev lijeve oporbe, koja je prikupila potpise prošloga petka, neće sazvati sjednicu na kojoj bi se saslušavali kandidati za predsjednika Vrhovnog suda. Naveo je kako je dobio povjerljivi dopis Uskoka, čiji sadržaj nije nimalo ohrabrujući za kandidatkinju Mirtu Matić, koju predlaže predsjednik Zoran Milanović. Grmoja tvrdi da taj dopis otvara niz pitanja o podobnosti za najvišu pravosudnu dužnost u zemlji. Iako je članovima Odbora ponudio da svakom pojedinačno u prostorijama Odbora u petak pokaže dokument, oni su to odbili tražeći sazivanje sjednice, na što je u konačnici ipak pristao. Tako će se u petak u 10 sati iza zatvorenih vrata sastati članovi Odbora za pravosuđe kako bi raspravljali o Uskokovu dokumentu o kandidatkinji Matić.

Grmoja je prije tjedan dana objavio kako neće sazvati sjednicu Odbora sve dok od Uskoka ne dobije odgovor je li kandidatkinja Mirta Matić odavala informacije iz istrage bivšem suprugu Tomi Ricovu vezano za aferu Advent, zato što prema dostupnim informacijama postoje ozbiljne indicije da je upravo ona upozorila sestru bivšeg supruga da je Ricov pod posebnim mjerama u istrazi. Lijeva oporba prikupila je potpise, zbog čega bi Grmoja sukladno saborskom Poslovniku morao sazvati sjednicu do kraja ovoga tjedna. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je kako Grmoja ne može postupati proizvoljno i da je kao predsjednik Odbora obvezan poštovati Poslovnik. Dodao je kako Grmoja "mora sukladno Poslovniku slijediti ono što od njega traži većina članova Odbora".

- Očekujem od Grmoje da informira i mene i sve ostale o kakvom je materijalu riječ - rekao je Jandroković.

SDP-ov zastupnik Arsen Bauk tražio je predsjednika Sabora da svim zastupnicima osigura dostupnost dokumenta koji je Grmoja dobio od Uskoka, a tiče se Mirte Matić, kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda.

- Nikome neću slati dokument i može Bauk to tražiti koliko hoće. Može doći u Odbor za pravosuđe, potpisati izjavu o povjerljivosti i vidjeti dokument, ali ja ga slati neću sigurno - poručio je Grmoja.

'Matić ima visoku reputaciju'

Naveo je i kako predsjednik Sabora Jandroković, prema poslovniku, mimo njega, ima mogućnost sazvati sjednicu.

- Bio sam protiv imenovanja Ivana Turudića. Ovdje imam iste kriterije, isti metar za sve - rekao je Grmoja i dodao: "U povijesti političke scene navikli smo da se pozivi na moral i pravdu mijenjaju ovisno o tome je li riječ o 'našima' ili 'njihovima', ali meni je pravosuđe preozbiljna stvar da bih se time vodio.

Predsjednik države potvrdio je da će za predsjednicu Vrhovnog suda predložiti sutkinju Mirtu Matić navodeći da je to 'osoba visoke reputacije'. Vjeruje kako će sutkinju Matić u Saboru podržati i HDZ jer 'premijer sad nije rekao da nije impresioniran, znači da je kandidat OK'.

'Ovo je pokušaj umanjivanja štete'

Grmoja se, pak, odmah po objavi vijesti o nizu smjena na zatvorenoj sjednici Vlade, oglasio na svome Facebooku.

- Vlada je u panici jer su na današnjem zatvorenom dijelu sjednice smijenjene sve ključne figure u najvažnijim državnim poduzećima, od HŽ Infrastrukture do Hrvatske Pošte, gdje je pao i Jandrokovićev čovjek od povjerenja Čulo. Smijenjen je i državni inspektor Andrija Mikulić, za kojeg je izdan nalog za uhićenje. To su HDZ-ovi teškaši prve kategorije. I zato ovo više nije pukotina, ovo je politički potres u samom vrhu državne vlasti - napisao je, te nastavio kako su uhićenja "očito pokušaj ograničavanja štete".

- Ali taj manevar neće spriječiti istinu o sustavu koji je godinama građen na pogodovanju, korupciji i trgovini utjecajem i koji se sada se pred očima građana ruši sam od sebe. Plenkoviću je već otišao dvoznamenkast broj ministara zbog afera i kriminala, a sada padaju i ljudi koji su upravljali državnim kompanijama i institucijama. To nije incident, to je raspad režima. Ovo može biti početak pada Vlade, ako hrvatski narod kaže dosta. Jer država se ne može graditi na korupciji i političkom uhljebništvu - poručio je Grmoja.