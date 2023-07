HDZ-ovci prijavili Puljka zbog restorana, Centar uzvratio prijavom Plenkovića i ministara

Zbog sudjelovanja na proslavi 80. obljetnice Slobodne Dalmacije početkom lipnja, a na kojoj se posluživao catering u vrijednosti većoj od 70 eura po osobi, Povjerenstvo za sukob interes primilo je prijavu protiv dugačke liste HDZ-ovih dužnosnika, na čelu s Andrejem Plenkovićem. Predmet je otvoren, a Poverenstvo zasad utvrđuje radi li se o vjerodostojnoj i osnovanoj prijavi odnosno jesu li ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka protiv navedenih obveznika, kazali su nam.

A lista zbog koje se prijavljeni čude i ljute, a koja se već dva tjedna prepričava u političkim kuloarima podugačka je:

"Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Ante Sanader, potpredsjednik Hrvatskog sabora, Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, Vili Beroš, ministar zdravstva, Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja, Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, Marko Milić, glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske, Šime Erlić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Tomislav Ćorić, viceguverner Hrvatske narodne banke, Ante Bačić, zastupnik u Hrvatskom saboru, Andro Krstulović Opara, zastupnik u Hrvatskom saboru, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, Branko Dukić, gradonačelnik Grada Zadra, Mate Franković, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnik Grada Dubrovnika, Tomislav Šuta, član Uprave-direktora trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split te Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do 29. travnja 2022.g.", nabrojili su u Povjerenstvu.

Prijavio ih je glavni tajnik Centra i splitski gradski vijećnik Igor Skoko, a to nam je potvrdio i splitski gradonačelnik Puljak. Kako nam je telefonski rekao, sudjelovanje na zabavi privatne medijske kompanije uključivalo je ne samo catering, već i troškove dolaska, a to sve sigurno stoji više od dozvoljenog iznosa za primanje dara za dužnosnike. Na pitanje je li to povezano s prijavom Puljka zbog besplatne večere u restoranu Noštromo, gradonačelnik kaže da jest, što je i sam Skoko napisao na svome Facebook profilu.

- Čini se da su Povjerenstvu “slučajno” promakli medijski natpisi o dolasku Andreja Plenkovića, mnogobrojnih HDZ-ovih ministara, saborskih zastupnika i gradonačelnika na rođendan Slobodne Dalmacije. Povjerenstvu su, isto tako, zasigurno opet slučajno, promakli natpisi o tome da je za taj događaj catering naručen čak iz Zagreba i da su svi koristili službene automobile, trošili gorivo i putne troškove. Ako je Ivica Puljak prekršio zakon, po istom principu su ga prekršili AP, HDZ-ovi ministri, saborski zastupnici i gradonačelnici. Ako će Povjerenstvo za sukob interesa računati koliko košta mali komad ribe, ovdje nema nikakve dileme - catering s dostavom iz Zg-a uz sve putne troškove cijele svite košta puno više od 70EUR po osobi - napisao je prije desetak dana.

Puljak, koji se već mjesecima suočava s raznim prijavama i kaznama, od one za sviranje akustične gitare na Peristilu, do globe od 100.000 kuna za Vilu Dalmacija, dodaje kako svi trebaju imati isti pravni tretman.

U Povjerenstvu nam kažu kako će zatražiti očitovanje obveznika ako utvrde "postojanje pretpostavki za daljnje vođenje postupka isto će, sukladno članku 42. Zakona o sprječavanju sukoba interesa". Ipak, ističu kako se podnositelj prijave poziva na "moguću povredu čl. 15. ZSSI-ja", no Povjerenstvo nije "vezano pravnom kvalifikacijom povrede prijavitelja već, ukoliko utvrdi da postoje pretpostavke za vođenje postupka, na temelju prikupljenih relevantnih činjenica utvrđuje na koju eventualnu povredu ZSSI-a iste upućuju".

Ovaj tjedan se još neće baviti prijavom protiv premijera zbog cateringa.