Sjednica je zakazana za ponedjeljak u 16 sati, a Predsjedništvo je jedno od najvažnijih tijela unutar HDZ-a.
HDZ-ovcima uoči sjednice stigao SMS koji ih je iznenadio: 'Ovo je čudno, nije to dosad bilo tako'
Svim članovima Predsjedništva HDZ-a stigla je u nedjelju navečer SMS poruka koja ih je, kako saznaju 24sata, iznenadila. Naime, u SMS poruci stoji da svi moraju fizički doći na sjednicu Predsjedništva te da ovog puta nema online uključivanja.
- Zaintrigiralo me je to, to se nikada do sada nije dogodilo - kaže jedan sugovornik iz HDZ-a.
Drugi sugovornik iz HDZ-a, pak, kaže, da je riječ o uobičajenom pozivu na sjednicu Predsjedništva na koju fizički inače dolazi većina članova.
Sjednica je zakazana za ponedjeljak u 16 sati. Predsjedništvo je jedno od najvažnijih tijela unutar stranke.
To je operativno-političko vodstvo HDZ-a i ima ključnu ulogu u donošenju politika i strateških odluka između zasjedanja najviše stranačke skupštine (Općeg sabora). Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković vodi i predstavlja stranku, upravlja radom Predsjedništva, provodi odluke i ima važnu ulogu u usmjeravanju politike stranke.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+