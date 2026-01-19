HDZ-ovcima uoči sjednice stigao SMS koji ih je iznenadio: 'Ovo je čudno, nije to dosad bilo tako'

Svim članovima Predsjedništva HDZ-a stigla je u nedjelju navečer SMS poruka koja ih je, kako saznaju 24sata, iznenadila. Naime, u SMS poruci stoji da svi moraju fizički doći na sjednicu Predsjedništva te da ovog puta nema online uključivanja.

- Zaintrigiralo me je to, to se nikada do sada nije dogodilo - kaže jedan sugovornik iz HDZ-a.

Drugi sugovornik iz HDZ-a, pak, kaže, da je riječ o uobičajenom pozivu na sjednicu Predsjedništva na koju fizički inače dolazi većina članova.

Sjednica je zakazana za ponedjeljak u 16 sati. Predsjedništvo je jedno od najvažnijih tijela unutar stranke.

To je operativno-političko vodstvo HDZ-a i ima ključnu ulogu u donošenju politika i strateških odluka između zasjedanja najviše stranačke skupštine (Općeg sabora). Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković vodi i predstavlja stranku, upravlja radom Predsjedništva, provodi odluke i ima važnu ulogu u usmjeravanju politike stranke.