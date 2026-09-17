HDZ-ovi europarlamentarci: Nužna je europska suradnja oko otpada i da se sanira po planu

Prije rasprave o opasnom otpadu u Strasbourgu, HDZ-ovi europarlamentarci poslali su priopćenje da će u raspravi aktivno sudjelovati. Na popisu govornika, odmah nakon otvaranja rasprave, govorit će Karlo Ressler, na kraju Nikolina Brnjac i Sunčana Glavak, a pri sredini Tomislav Sokol. Prije njega govorit će Gordan Bosanac iz Možemo.

- Hrvatski Klub zastupnika Europske pučke stranke (EPP) pozdravlja od samog početka održavanje plenarne rasprave o zaštiti zdravlja ljudi od toksičnih tvari i u njoj će aktivno sudjelovati. Nezakonito gospodarenje otpadom predstavlja ozbiljan zajednički europski izazov koji se tiče svake države članice. Sigurna voda, čisto tlo i zdrav okoliš moraju biti jednako visoki standard za građane u svakoj državi članici. Ekološki kriminal jedna je od najunosnijih aktivnosti organiziranog kriminala, često izrazito prekograničnog karaktera. Europska komisija procjenjuje da je riječ o četvrtoj najvećoj aktivnosti organiziranog kriminala na svijetu, uz godišnje gubitke koji se procjenjuju na do čak 230 milijardi eura. Upravo se zato, na inicijativu EPP-a, Europski parlament ovom pojavom bavio i prije aktualne plenarne rasprave. Još u svibnju 2025., svega nekoliko tjedana nakon velike policijske akcije i uhićenja povezanih s nezakonitim odlaganjem 35.000 tona opasnog otpada u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu, nadležni Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) održao je posebnu raspravu s Europolom i Eurojustom o koordiniranom europskom odgovoru na organizirani kriminal povezan s opasnim otpadom. Taj slučaj vrlo jasno pokazuje zašto je europska suradnja nužna. Kada otpad prelazi državne granice, kada se koriste mreže povezanih poduzeća i kada postoji sumnja na organizirano kriminalno djelovanje, odgovor također mora biti prekograničan. Uz kazneni progon, zdravlje ljudi mora biti apsolutni prioritet. To znači stručnu i sigurnu sanaciju, kontinuirani monitoring vode i tla, uključivanje stručnjaka iz javnog zdravstva i zaštite okoliša te transparentno objavljivanje relevantnih nalaza. Zato je sada ključno sanirati odlagalište sukladno najavljenom planu sanacije, zaštititi zdravlje ljudi, procesuirati odgovorne i iz ovog slučaja izvući pouke koje će spriječiti da se nešto slično ponovi bilo gdje u Europi - kažu u priopćenju.

Inače, rasprava je prema prijedlogu Gordana Bosanca trebala nositi u nazivu 'PFAS' I 'Gospić', ali je EPP inzistirao da se to izmjeni pod izlikom da se ne može lokalni problem uvesti u parlament. Prije toga je rasprava o migracijama koja u nazivu nosi 'Ceuta'.