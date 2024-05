HDZ-ovi partneri: 'DP mora biti dio vladajuće većine. Tako su ipak izabrali birači na izborima'

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je okupio partnere iz prošlog mandata, koji će to biti i u idućem sazivu, a oni su poručili da su svjesni kako se DP u novoj Vladi ne može zaobići, ali da su dobili garancije da se ljudska i prava manjina neće smanjivati.

Dario Hrebak (HSLS) ustvrdio je da Hrvatska dalje ide u istom smjeru.

„Andrej Plenković kao mandatar ima apsolutnu podršku HSLS-a. Nama kao strankama liberalnog svjetonazora iznimno je bitno da sve ono što smo provodili do sada zadnjih osam godina, posebno zadnje četiri godine, ide u istom smjeru. Dobili smo garancije da će se to tako i odviti i Andrej Plenković će dobiti našu podršku za mandatara. Imamo u njega povjerenje da će kao novi premijer ići istim zacrtanim smjerom, a da se pritom neće ni na koji način ograničavati postojeća, zagarantirana i visoka razina ljudskih prava u Hrvatskoj, pogotovo prava nacionalnih manjina”, poručio je.

Upitan smatra li kako je u redu da samo dio manjinaca uđe u parlamentarnu većinu, kazao je da se o tome nije razgovaralo. „Manjine imaju sutra svoj sastanak i vidjet ćemo u kojem će smjeru to ići, no, cilj je da surađujmo sa svim manjinama i da mi u vladajućoj većini dajemo stabilnost novoj hrvatskoj Vladi”, dodao je.

Svjesni smo, napomenuo je, volje birača i da se Domovinski pokret jednostavno ne može zaobići te mora biti dio vladajuće većine.

"Birači su tako izabrali, podvrgnut ćemo se volji birača, ali nam je bilo izuzetno važno svakoj stranci u nekom segmentu, nama vezano uz ljudska prava, vezano uz prava nacionalnih manjina, da se tu, u tom segmentu onoga što građani koji pripadaju manjinama neće ni na koji način osjetiti bilo kakvu promjenu, to nam je izuzetno važno, to nam Andrej Plenković garantira i zato će od nas dobiti šansu", poručio je.

Hrebak nije htio govoriti o detaljima tko će sve činiti novu vlast, ali je naglasio da ćemo 'u svakom slučaju imati novu parlamentarnu većinu, a kada će se to objaviti prepustit ćemo Plenkoviću'.

Mi stari partneri dogovorili smo se da ćemo podržati Andreja Plenkovića da stvori novu vladajuću većinu, istaknuo je.

Štromar: Sigurno će doći do dogovora u kojem SDSS neće biti podcijenjen

Predrag Štromar (HNS) dodao je kako su od Plenkovića dobili garanciju da Hrvatska ide dalje u demokratskom smjeru, da se neće smanjivati demokratska prava, da će stabilnost Vlade i vladajućih biti na odličnom nivou, da će gospodarstvenici s tom stabilnošću moći i dalje raditi u dobrom smjeru, povećavati BDP Hrvatske, zapošljavati i davati veće plaće.

Ni on nije htio komentirati situaciju s DP-om i SDSS-om, tek je kazao da je HNS dao Plenkoviću svoj mandat i da on kao zastupnik da potporu Plenkoviću za mandatara, a s sigurni smo, dodaje, da će on napraviti sve najbolje što je moguće u sastavu vlade.

Kada je riječ o SDSS-u, naglasio je da 'moramo brinuti o pravima nacionalnih manjina i da će sigurno doći do dogovora u kojem SDSS neće biti podcijenjen, a hoće li biti u vladajućoj većini o tome će Plenković sutra s njima razgovarati'.

Veselko Gabričević (HSU) kazao je da je njegova stranka dala potporu dosadašnjem predsjedniku Vlade da bude mandatar za sastav nove Vlade. Za HSU i umirovljenike je bitno da se ono što je predviđeno u programu Vlade ispoštuje. Ni on nije htio govoriti o situaciji sa SDSS-om, kazavši da o tome danas nisu ni razgovarali te da će na to pitanje najbolje odgovoriti Plenković.

Hrvoje Zekanović (HDS) potvrdio je da Plenković ima njegov potpis za mandatara. Na pitanje o SDSS-u, kazao je da je siguran da će Hrvatska za četiri godine biti bolja država, i to je ono što je bitno.