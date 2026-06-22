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'PLETERNIČKI PROMAŠAJ' PLUS+

HDZ-ovka godinama obećavala školu, sada tamo planira Centar: 'Djeca nisu brojevi'

Piše Luka Safundžić,
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HDZ-ovka godinama obećavala školu, sada tamo planira Centar: 'Djeca nisu brojevi'

Županica Jozić prenamijenila bi svoj propali projekt u Centar za djecu s teškoćama

Ovo će biti srednja škola ma što tko mislio o tome, izjavila je 2021. godine tadašnja HDZ-ova gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić. Devet godina kasnije, nakon gotovo tri milijuna eura uloženih u projekt, učenici iz Pleternice ni sljedeće školske godine neće sjesti u klupe nove Srednje škole Pleternica. Od ukupnog iznosa oko 2,6 milijuna eura osigurao je Grad Pleternica, a dodatnih 212.000 eura stiglo je iz Ministarstva regionalnog razvoja. Škola, međutim, nikad nije otvorena, nikad nije dobila odobrenje za rad. Sve je počelo 2017. godine kad je tadašnja gradonačelnica odlučila da Pleternici treba srednja škola. Za njezin smještaj odabrali su zgradu u središtu grada koja je godinama propadala nakon zatvaranja pogona lokalne tvrtke. Ideja je predstavljena kao važan razvojni projekt koji će gradu donijeti nove obrazovne sadržaje i zadržati mlade. No već tad su postojala ozbiljna upozorenja da projekt nema realne temelje.

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