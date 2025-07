HDZ-ovka koja je mimo zakona uzela naknade, voli luksuzno: Chanel, Gucci, štikle od 800 €...

I vladajući HDZ može se pohvaliti kako u svojim redovima ima pravu "it" djevojku. Hajde, da budemo precizniji — "it" gospođu. Silvija Žužul članica je uprave državne tvrtke Narodne novine i, ako je suditi po njezinom Instagram profilu, voli se pojavljivati na razvikanim društvenim događanjima na kojima je itekako važno biti viđen, a i biti dotjeran. Gospođa Žužul u dotjerivanje se razumije. Elegantna je i trendy. Uglavnom pozira s barem jednim upečatljivim markiranim detaljem. Torbice su u prvom planu. Profil na Instagramu joj krasi i moto "ako ne znaš pravila, smisli svoju igru". Jučer smo objavili da je tijekom mandata od državne tvrtke Narodne novine primila ukupno oko 7500 eura raznih naknada, od božićnica i regresa, do dara u naravi, što Zakon o sprečavanju interesa izričito zabranjuje, a ona se pravdala da joj je tako uglavljeno ugovorom i prebacila odgovornost na Nadzorni odbor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+