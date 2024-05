HDZ-ovka: 'Mladi, bavite se poljoprivredom. To je sexy'

Sunčana Glavak, aktualna europarlamentarka, pozvala je mlade da se bave poljoprivredom. Naglasila je kako je pitanje proizvodnje hrane prvorazredno sigurnosno pitanje. "Baviti se poljoprivredom je 'sexy', to je nešto novo, to su nove tehnologije, visokoobrazovani ljudi, to je naša budućnost. Oni su naša šansa za generacijsku obnovu", ustvrdila je.

Zagreb: HDZ predstavio listu za europske izbore | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Podsjetimo, predsjednik HDZ-a i Vlade te nositelj HDZ-ove liste za EU izbore Andrej Plenković sastao se u ponedjeljak s glavnim tajnikom EPP-a Thanasisom Bakolasom, a potom na skupu mladima predstavio kandidate za Europski parlament poručivši da su upravo oni najbolji te da će HDZ pobijediti.