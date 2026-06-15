HDZ pod nosom partizana Franje Tuđmana ustao protiv koncerta partizanskih pjesama

Jasno je da su se oglasili Domovinski pokret i Domino, normalno da su svoju tiradu odradili bojnik iz Imotskog Ivica Kukavica i bivši (S)DP-ovac Igor Peternel.

Ali da se o koncertu partizanskih pjesama, održanog ovoga vikenda u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski, oglasio zagrebački HDZ, bizarno je i nakaradno.

Jer, stotinu metara od ulaza u Lisinski nalazi se spomenik partizanskom generalu, osnivaču HDZ-a, prvom hrvatskom predsjedniku i osobi koja je vlastoručno unijela antifašizam u preambulu Ustava RH, Franji Tuđmanu.

A na koncertu sjedio je jedan od utemeljitelja HDZ-a, glavni tajnik HDZ-a, prvi HDZ-ov predsjednik Vlade i predsjednik Zastupničkog doma Hrvatskog sabora, Stipe Mesić.

HDZ zabranio partizane

Spomenik partizanu Franji Tuđmanu kočio se nedaleko mjesta održavanja koncerta povodom kojeg je Ivan Matijević, predsjednik zagrebačkog HDZ-a, javno poručio da se takvom manifestacijom "dijeli Hrvate i vraća nas u totalitarnu prošlost", naglasio kako temelj suvremene hrvatske države "nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat", te optužio gradonačelnika Tomislava Tomaševića da "pod vlašću Platforme i Partije pretvara Zagreb u grad zabranjenog domoljublja i promocije totalitarnog nasljeđa".

I sve to povodom koncerta partizanskih pjesama.

Otkad je to HDZ odlučio zabraniti partizane? Izjednačiti antifašizam s "komunističkim totalitarnim režimom"? I to tjedan dana prije nego što bi službeni HDZ trebao obilježiti Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj?

Zašto sve to nisu skresali u facu Franji Tuđmanu? Koji nije samo bio partizan, već i partizanski general, general JNA, integralni dio "komunističkog totalitarnog režima"...

Partizani su antifašisti

Partizani su bili nositelji hrvatskog antifašizma. Bez partizana nema antifašizma. Dana antifašističke borbe nema bez partizana i, eto, bez njihovih pjesama. Ni današnje Hrvatske nema bez partizana. I onih komunističkih, naravno.

Pa dokle god se u Hrvatskoj slavi Dan antifašističke borbe i službena vlast se poziva na antifašizam i njegovo nasljeđe spomenuto u preambuli Ustava, čak i na državnost koja se čuvala odlukama ZAVNOH-a i ustava SR Hrvatske, dotle bi festival partizanskih pjesama mogao imati svoje mjesto u Zagrebu.

Nakon što ga nije imao proteklih 35 godina.

Partizani su domoljubi

Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta upozorava kako Grad Zagreb organizira Koncert partizanske pjesme, "a nije tijekom ovoga ni prethodnoga mandata Tomaševićeve vlasti organizirao koncert s repertoarom domoljubnih pjesama".

Kao da partizanske pjesme nisu bile domoljubne. I kao da partizani, sastavljeni od desetina tisuća Hrvata, nisu bili domoljubi. Jer oni su branili hrvatski teritorij, hrvatske gradove i hrvatske građane od najezde nacističkih i fašističkih okupatora u suradnji s genocidnim ustaškim režimom.

Još važnije, hrvatski branitelji branili su u Domovinskom ratu 1991. godine teritorij kojeg su oslobodili upravo hrvatski partizani.

Thompson i ZDS

Osim svega toga, HDZ i Domovinski pokret u svojim politikantskim napadima na partizane i gradonačelnika Tomaševića pozivaju se na koncerte Marka Perkovića Thompsona, one održane, kao i onog koji je odlukom Gradske skupštine jednom bio i drugi puta trebao biti zabranjen.

"Neshvatljivo je da Tomaševićeva vlast zabranjuje doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trgu i koncerte Marka Perkovića Thompsona, dok istodobno bez zadrške promovira simbole totalitarnih režima”, kažu u zagrebačkom HDZ-u, dok Kukavica podsjeća da je na Hipodromu bilo pola milijuna mladih ljudi i da je koncert prošao bez ijednog incidenta.

Kao da čitava manifestacija nije bila jedan veliki klerikalno-nacionalistički ZDS incident. I kao da Tomašević nije tom istom Thompsonu ustupio Hipodrom, a kasnije i Arenu. Kao da Thompson proteklih desetljeća nije veličao ustaše, pjevao o ustašama, slavio ustaške zločince i pozdravljao ustaškim pozdravom.

Desničarsko domoljublje

I kao da se upravo na Thompsonovim koncertima nije promovirala ustašonostalgična, desničarska, kleronacionalistička verzija domoljublja koja isključuje sve koji su drugi i drugačiji, proziva se "komunjare i loše Hrvate", preziru se liberalna demokracija, Europska unija, pa čak i moderna hrvatska država, urla se "Za dom spremni" te pod mačem i križem poziva mlade da "preuzmu Hrvatsku".

Od koga da je preuzmu kad su na vlasti HDZ i DP?

I zašto bi morali išta "preuzimati", kad se na tim koncertima promoviraju ljubav i zajedništvo?

Međutim, novo domoljublje, kakvo Kukavica, Matijević i Peternel sada povezuju s Thompsonom, nasuprot partizanima i antifašistima, izjednačava hrvatstvo sa ZDS-om, katoličkom vjerom, ustaškom nostalgijom, Bleiburgom, kao i progonom državnih neprijatelja, loših Hrvata, nacionalnih i seksualnih manjina...

Partizan Tuđman

Kao partizan, Franjo Tuđman borio se protiv toga.

Međutim, kao predsjednik HDZ-a, Franjo Tuđman otvorio je vrata rehabilitaciji ustaštva, rušenju tisuća partizanskih spomenika, brisanju antifašističkog nasljeđa, marginalizaciji antifašizma, proglašavanju antifašizma nekakvom antihrvatskom rabotom.

Tako da, kad se podvuče crta, ima određene logike u tome da se HDZ danas, partizanu Franji Tuđmanu pred nosom, javno bori protiv partizana i partizanskih pjesama u maloj dvorani Lisinski.

Prije nego što će hrvatskim građanima iduće subote čestitati Dan antifašističke borbe.