Bez deklaracije, ali s velikim logom HDZ-a. U takvim vrećicama su djeci iz Dječjeg vrtića Drniš podijeljene uskrsne pogačice.

Roditelji su se pobunili, a ravnateljica Niveska Vlaić je za 24sata izjavila da vrtić prihvaća sve donacije, bez obzira od koga dolaze. Čak i da je to istina, svaki donirani prehrambeni proizvod mora biti u zatvorenom pakiranju s jasno istaknutim rokom trajanja, sastavom i alergenima, inače se ne smije ni unijeti u vrtić. Uz to, u ovo predizborno vrijeme, promidžbeni materijali stranaka se ne smiju dijeliti po ustanovama koje su u vlasništvu države ili lokalne vlasti.

Tu priča dobiva zanimljiv dodatak: na HDZ - ovim službenim stranicama stoji da je ravnateljica Niveska Vlaić tajnica Gradskog odbora HDZ-a te dopredsjednica HDZ-ove Zajednice žena 'Katarina Zrinski', a pogačice je predao HDZ-ov kandidat za dožupana Šibensko - kninske županije, Paško Rakić.

- Povodom nadolazećih uskrsnih blagdana i Velikog tjedna, donijeli smo i male pogače za naše mališane ovdje u Dječjem vrtiću Drniš i na takav način, naravno, želimo čestitati njima i njihovim obiteljima nadolazeće uskrsne blagdane - rekao je Rakić za Radio Drniš.

Podsjetimo, Vlaić je primila donaciju koja se kosi s Prehrambenim standardima i načelima HACCP sustava koji je uveden u sve vrtiće u državi.

- Roditelji imaju mogućnost žaliti se, naravno - rekla nam je Vlaić.

Josip Begonja, gradonačelnik Drniša i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a, u četvrtak se ogradio od svega.

- Nazvao sam osobno odmah gospođu ravnateljicu da se uvjerim da donacija nije napravljena unutar vrtića zbog epidemiološke situacije, ali i zato što takvim materijalima, s logom, nije mjesto u tim ustanovama. Ona mi je rekla da to nije bilo podijeljeno djeci, nego kao jedan od obroka koji bi se dao djeci, dakle bez ambalaže - rekao nam je.

No čini se kako ni Begonja ne zna što se zapravo dogodilo jer su djeca dobila pogačice u ambalaži i s time dočekala svoje roditelje. On nas je uputio na predsjednicu HDZ-ove Zajednice žena 'Katarina Zrinski', Anitu Aužinu koja tvrdi da je donacija tradicija, ali nije htjela reći gdje je kupila pogačice, samo da su plaćene novcem iz stranke.

- To sam kupila u jednoj pekari, neću vam reći kojoj jer ih neću reklamirati. Nije to neka cijena, koštale su 2 i pol kune svaka, male su to pogače. Mislim, pa ne moram nikome govoriti što sam kupila od svoje vijećničke naknade - rekla je.

No kad smo ju pitali znači li to da je sama kupila pogačice, odgovorila je:

- Ove pogače su kupljene od strane HDZ - a i HDZ -ove Zajednice žena - rekla je.

Donacijom su se pohvalili i na svojoj Facebook stranici, a vrtić u Drnišu nije jedini koji je dobio donaciju. Uz vrtić u Drnišu, bili su u Dječjem vrtiću Tamaris u Vodicama i u privatnom vrtiću u Skradinu.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Tamaris u Vodicama je Tina Valerija Storić, ujedno i članica HDZ-a te izaslanica Gradskog odbora HDZ-a u Vodicama u skupštini Županijskog odbora HDZ-a Šibensko - kninske županije.

U sve se uključio i GONG koji je cijeli slučaj prijavio nadležnim institucijama.