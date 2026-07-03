HDZ poziva SDP i druge stranke na dogovor oko ustavnih sudaca. SDP: Nema pregovora

"Nakon što smo saslušali sve kandidate za Ustavni sud, pozvao sam sve stranke, posebno najveću oporbenu, SDP, da krenemo s razgovorima i sada ih ponovno, javno pozivam da sjednemo, razgovaramo, čujemo prijedloge i izaberemo tri preostala ustavna suca do 15. srpnja", izjavio je Sanader u Hrvatskom saboru.

Smatra da je devet dana od saslušanja svih kandidata "sasvim dovoljno vremena" za promisliti tko je među njima najbolji.

"Kako smo rekli i prošli puta, naš interes je da se ne biraju stranački kandidati. I sad kažemo, izaberimo najbolje, najstručnije ljude da dođu u Ustavni sud koji je blokiran. Mi moramo izabrati tri ustavna suca prije početka pauze Sabora, a prilika je sljedeće glasovanje 15. srpnja, zadnji dan zasjedanja", istaknuo je HDZ-ov zastupnik.

Posljednji aktualni događaji oko slanja pripadnika Oružanih snaga na mimohod u Francuskoj te kršenja zakona od strane predsjednika Republike Zorana Milanovića potvrđuju koliko je važno imati upotpunjen Ustavni sud, kaže Sanader.

"Vidite kod sukoba s predsjednikom Milanovićem i kod kršenja zakona da je vrlo važan rad Ustavnog suda u punom sastavu, da može donositi potencijalne odluke i oko tog pitanja. Pa evo, ponavljam i pozivam, iskoristimo sljedeći tjedan da sjednemo, razgovaramo. Izaberimo najbolje kandidate, suce s karijerom i omogućimo da Ustavni sud radi i može donositi odluke", pozvao je Sanader.

SDP: S HDZ-om ovaj put nećemo pregovarati

Iz SDP-a su već ranije najavili da ovog puta s HDZ-om neće pregovarati i usuglašavati imena kandidata, kojima je za imenovanje potrebna dvotrećinska većina u Saboru. Prema tome se, najavili su, zasigurno ni u novom pokušaju neće izabrati tri nova suca do 15. srpnja nego tek na jesen.

Sanader je napomenuo da su se predstavnici HDZ-a i SDP-a prethodnog puta dogovorili oko kandidata, ali da su iz SDP-a na kraju odustali, zbog čega se morao raspisati novi javni poziv te da je očito želja SDP-a blokirati Ustavni sud.

"I onda u toj situaciji svatko može govoriti kako je nešto ustavno ili neustavno. To je tragedija, mi se borimo da institucije rade. Ova institucija je prevažna i ovo što radi Milanović je najbolja potvrda da je hitno potreban puni sastav Ustavnog suda, koji može onda govoriti što je ustavno, što nije. A ne da svatko sebi daje za pravo da tumači Ustav", opetovao je.

HDZ-ov zastupnik kaže i da ne vidi razlog da se ne postigne dogovor prije ljetne stanke.