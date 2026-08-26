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HDZ pretvara Hrvatsku u zemlju javnog sektora i činovnika

Piše Boris Rašeta,
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HDZ pretvara Hrvatsku u zemlju javnog sektora i činovnika
Split: Andrej Plenković sastao s s organizatorima Sportskih igara mladih | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Nemojmo misliti da je Gospić jedini slučaj te vrste, samo je (možda!) najveći. HDZ pretvara Hrvatsku u zemlju javnog sektora, rentijera, činovnika i apartmandžija

Hrvatske vlade, uzastopno, formatiraju Hrvatsku za 2,5 do 3 milijuna ljudi - to su, ukratko, kabineti održivog izumiranja. Zašto to kažemo? Zato što se svake godine, opsesivno-kompulzivno, broje turisti na Lučkom. Mi, zapravo, brojimo koliko će novca Vlada (i lokalne vlasti) zaraditi od PDV-a, trošarina, pristojbi, vezova, komunalija... Računamo, svjesno ili nesvjesno, koliko će zaraditi rentijerske klase (kaste) - one koje ne žive od proizvodnje nove vrijednosti, već od naplate prirodnih resursa, minulog rada i sl.

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